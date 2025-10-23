onedio
Sahipsizler'deki Devran ve Azize'nin Öpüşme Sahnesi Seyirciyi İkiye Ayırdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 11:52

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler'in yeni bölümünde Devran ve Azize'nin öpüşme sahnesi gündem oldu. Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Devran ve Azize'nin öpüşmesi sosyal medyayı resmen ikiye ayırdı. Seyircilerden bazıları sahneyi abartılı bulurken diğer kesim ruhsuz olmasından şikayet etti.

Buradan izleyebilirsiniz:

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümüne Devran ve Azize karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Devran ve Azize karakterlerinin aşkı bir dargın bir barışık devam ediyor. Sahipsizler'in yeni bölümünde ise Devran ve Azize'den uzun süredir beklenen ateşli bir öpüşme sahnesi geldi. 

Devran ve Azize'nin öpüşme sahnesi bazı seyirciler tarafından epey cüretkar bulunurken bazıları ise sahneyi ruhsuz bulduğunu belirtti. Haliyle sosyal medya ikiye ayrıldı.

İşte öpüşme sahnesine gelen yorumlardan bazıları:

