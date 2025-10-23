Sahipsizler'deki Devran ve Azize'nin Öpüşme Sahnesi Seyirciyi İkiye Ayırdı
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler'in yeni bölümünde Devran ve Azize'nin öpüşme sahnesi gündem oldu. Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Devran ve Azize'nin öpüşmesi sosyal medyayı resmen ikiye ayırdı. Seyircilerden bazıları sahneyi abartılı bulurken diğer kesim ruhsuz olmasından şikayet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in son bölümüne Devran ve Azize karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.
İşte öpüşme sahnesine gelen yorumlardan bazıları:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın