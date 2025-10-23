Sahipsizler'deki Devran ve Azize'nin Öpüşme Sahnesi Seyirciyi İkiye Ayırdı

Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Devran ve Azize karakterlerinin aşkı bir dargın bir barışık devam ediyor. Sahipsizler'in yeni bölümünde ise Devran ve Azize'den uzun süredir beklenen ateşli bir öpüşme sahnesi geldi.

Devran ve Azize'nin öpüşme sahnesi bazı seyirciler tarafından epey cüretkar bulunurken bazıları ise sahneyi ruhsuz bulduğunu belirtti. Haliyle sosyal medya ikiye ayrıldı.