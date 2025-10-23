O Karakterle Aşk Yaşayacak! Eşref Rüya Dizisine Yeni Oyuncu Transferi
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Rıfat Şungar'ın canlandırdığı Faruk karakterinin büyük aşkı Ayten diziye dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz Gizem Kala, Ayten karakteriyle Eşref Rüya'da!
