O Karakterle Aşk Yaşayacak! Eşref Rüya Dizisine Yeni Oyuncu Transferi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 09:09

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Rıfat Şungar'ın canlandırdığı Faruk karakterinin büyük aşkı Ayten diziye dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in enfes performansıyla çok sevilen Eşref Rüya, her hafta reytinglerini katlamaya devam ediyor. Popüler dizi bu defa kadrosuna dahil olacak yeni oyuncuyla gündem oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Kirli Sepeti dizisinde izlediğimiz Gizem Kala, Ayten karakteriyle Eşref Rüya'da!

Altuntaş, Gizem Kala'nın Ahmet Rıfat Şungar’ın canladırdığı Faruk’un kendisine ihanet ettiği halde “Milyon Kere Ayten” dediği büyük aşkı Ayten olarak diziye geleceğini açıkladı.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
