Haberlere Konu Oldu: Bulgaristan'da Yayınlanan Uzak Şehir'e Yoğun İlgi!

Haberlere Konu Oldu: Bulgaristan'da Yayınlanan Uzak Şehir'e Yoğun İlgi!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.10.2025 - 23:09

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, 15 Eylül tarihinden itibaren Bulgaristan'da yayınlanmaya başladı. Bulgar seyirciden yoğun ilgi gören Uzak Şehir, ana haber bültenine konu oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Uzun süredir hasretini çektiğimiz aşiret dizisi özlemine Uzak Şehir ilaç gibi gelmişti.

Uzun süredir hasretini çektiğimiz aşiret dizisi özlemine Uzak Şehir ilaç gibi gelmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, ilk sezonuyla son 5 yılın reyting rekorunu kırarken aynı zamanda 2. sezonuyla da yeni sezonun en yüksek oranını elde etti.

Globalde de yoğun ilgi gören Uzak Şehir, 15 Eylül günü Bulgaristan'da yayınlanmaya başlarken tıpkı ülkemizde olduğu gibi orada da büyük beğeni kazandı. Öyle ki Bulgaristan'daki ana haber bülteninde Uzak Şehir için özel haber yapıldı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
