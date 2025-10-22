Haberlere Konu Oldu: Bulgaristan'da Yayınlanan Uzak Şehir'e Yoğun İlgi!
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, 15 Eylül tarihinden itibaren Bulgaristan'da yayınlanmaya başladı. Bulgar seyirciden yoğun ilgi gören Uzak Şehir, ana haber bültenine konu oldu.
Uzun süredir hasretini çektiğimiz aşiret dizisi özlemine Uzak Şehir ilaç gibi gelmişti.
