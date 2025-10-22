Yine Mantık Hatası! Kızılcık Şerbeti'nde Arabayla Taklalar Atan Doğa'ya Yara Bantlı Müdahale Dikkat Çekti
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Cemre feci bir trafik kazası geçirip arabayla defalarca takla atmıştı. Seyirci, Cemre ve Doğa'nın sağlığından şüphe ederken fragmanda her ikisinin de ufak sıyrıklarla kurtulması ve yara bandıyla müdahale edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu detay haliyle epey mantıksız bulundu.
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde mantık hatası sosyal medyada gündem oldu.
Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, yeni bölüm fotoğraflarında Cemre ve Doğa'nın hastane fotoğraflarını paylaşarak mantıksızlığı gözler önüne serdi.
