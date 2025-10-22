onedio
Yine Mantık Hatası! Kızılcık Şerbeti'nde Arabayla Taklalar Atan Doğa'ya Yara Bantlı Müdahale Dikkat Çekti

Yine Mantık Hatası! Kızılcık Şerbeti'nde Arabayla Taklalar Atan Doğa'ya Yara Bantlı Müdahale Dikkat Çekti

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.10.2025 - 22:29

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Cemre feci bir trafik kazası geçirip arabayla defalarca takla atmıştı. Seyirci, Cemre ve Doğa'nın sağlığından şüphe ederken fragmanda her ikisinin de ufak sıyrıklarla kurtulması ve yara bandıyla müdahale edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu detay haliyle epey mantıksız bulundu.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde mantık hatası sosyal medyada gündem oldu.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde mantık hatası sosyal medyada gündem oldu.

4. sezonuyla epey eleştiri toplayan Şerbo, an itibariyle tüm tuşlara basmış durumda. TRT 1'dek yayınlanan Taşacak Bu Deniz'e yönelen seyirciyi dizide tutmaya çalışan senaristler son bölümde Doğa ve Cemre için trafik kazası sahnesi yazmışlardı. Sahne öylesine gerçekçi çekildi ki Cemre ve Doğa için gerçekten endişelendik. Fakat yayınlanan yeni bölüm fragmanında ikilinin arabayla o kadar takla atmalarına rağmen ufak sıyrıklarla kurtulması görenleri şoke etti.

Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, yeni bölüm fotoğraflarında Cemre ve Doğa'nın hastane fotoğraflarını paylaşarak mantıksızlığı gözler önüne serdi.

Bir Kızılcık Şerbeti seyircisi, yeni bölüm fotoğraflarında Cemre ve Doğa'nın hastane fotoğraflarını paylaşarak mantıksızlığı gözler önüne serdi.
twitter.com

Arabayla taklalar atan Doğa ve Cemre'ye yapılan yara bantlı müdahalenin ardından Şerbo'nun inandırıcılığı daha da azaldı. Bakalım söz konusu hikayeyi yeni bölümde nasıl izleyeceğiz?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
