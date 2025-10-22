onedio
Taşacak Bu Deniz'de Boyu Kadar Kızları Olan Adil ve Esme'nin Yaşını Hesapladık

Esra Demirci
Esra Demirci
22.10.2025 - 19:03

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz'deki yaş problemini ele aldık. 20 yaşında olduğunu söyleyen Eleni'nin anne ve babası Esme ile Adil'in yaşlarını hepimiz merak ediyorduk. Üşenmeyip Taşacak Bu Deniz karakterlerinin yaşlarını hesapladık.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremez olduk.

Cuma akşamlarına damga vuran dizi öylesine sevildi ki 4 sezondur zirveden inmeyen Kızılcık Şerbeti'ni AB grubunda tahtında etti ve 1. sıraya yerleşti.

Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki düşmanlığı anlatan dizideki karakterlerin kim olduğu ara sıra kafa karıştırırken bir diğer mevzu karakterlerin yaşlarıydı. 20 yaşındaki Eleni'nin anne ve babası olan Adil ile Esme'nin yaşının kaç olduğuna dair türlü teoriler ürerken kolları sıvadık ve sizler için hesapladık.

Diziyi izleyenler bilir ki Adil ve Esme, 2004 yılında imam nikahı kıyıyor ve 2005'te kızları Eleni dünyaya geliyor.

Adil'in o dönemlerde 20 yaşında olduğunu biliyoruz. Esme de onun yaşlarındaysa ve Eleni'nin doğumundan bu yana geçen süredeki 20 yılı hesaba katarsak Adil'in 40, Esme'nin ise 39 yaşlarında olduğunu öne sürebiliriz. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
