Biricik Ferhunde'miz Deniz Çakır'ın Yaprak Dökümü İtirafı Yıllar Sonra Gündem Oldu
Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ın yıllar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada yeniden gündem oldu. Deniz Çakır, Yaprak Dökümü'nde Ferhunde olmasaydı canlandırmak istediği karakterleri açıklamıştı. Çakır'ın bu itirafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
bu arada sedef karakterindeki hanımefendi inanılmaz tatlıydı 👍
emine ülker tarhan nur serter veya canan arıtman olurdun deniz baykal zihniyetli
türbanlı kadınlara niye saldırdın deniz baykal zihniyetli https://eksisozluk.com/deniz-cakirin-basortululere-hakaret-etmesi--5896417?p=1