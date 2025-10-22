onedio
Biricik Ferhunde'miz Deniz Çakır'ın Yaprak Dökümü İtirafı Yıllar Sonra Gündem Oldu

Deniz Çakır Yaprak Dökümü
22.10.2025 - 17:31

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ın yıllar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada yeniden gündem oldu. Deniz Çakır, Yaprak Dökümü'nde Ferhunde olmasaydı canlandırmak istediği karakterleri açıklamıştı. Çakır'ın bu itirafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ın yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nün unutulmaz olmasının en büyük nedenlerinden biri de Çakır'ın canlandırdığı Ferhunde karakteriydi. Tekin ailesinin içinden geçen Ferhunde'yi enfes bir performansla canlandıran Deniz Çakır, yıllar önce verdiği röportajda eğer Ferhunde olmasıydı hangi karakteri canlandırmak isteyeceğini açıklamıştı. O anlar yeniden gündem oldu.

Deniz Çakır, Ferhunde karakteri olmasaydı Sedef veya Fikret'i canlandırmak istediğini itiraf etmişti.

