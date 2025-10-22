onedio
21 Ekim Salı Reyting Sonuçları: Maç Yok ama Gündüz Kuşağı Devrede... 5 Dizi Yine Zirveyi Göremedi

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.10.2025 - 13:30

21 Ekim Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kral Kaybederse, Bahar, Mehmet Fetihler Sultanı, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizilerinin yayınlandığı 21 Ekim Salı günü reyting sonuçlarına yine gündüz kuşağı damga vurdu. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert reyting sonuçlarında zirveye yerleşti.

İşte, 21 Ekim Salı Reyting Sonuçları...

21 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Bahar, Kıskanmak, Mehmed Fetihler Sultanı, Gözleri Karadeniz ve Kral Kaybederse'nin yayınlandığı 21 Ekim salı akşamı reyting sonuçlarında yine diziler adına hüsran vardı. Yalnızca AB grubunda zirveyi kapan diziler, diğer iki kategoride liderliği gündüz kuşağı programlarına kaptırdı.

21 Ekim Salı Total Reyting Sonuçları

Total reyting sonuçları dizilerin gündüz kuşağı karşısında hüsrana uğradığını gösteriyor. Esra Erol'da programı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programını da devirerek zirveye yerleşti.

21 Ekim Salı AB Grubu Reyting Sonuçları

AB grubunda ise diziler bir nebze de olsa başarı sağlamayı başardılar. Bahar, AB grubunda reyting zirvesine yerleşti.

21 Ekim Salı ABC1 Reyting Sonuçları

ABC1 grubunda ise reyting birincisi Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Bahar ve Mehmed Fetihler Sultanı onu izlerken, Esra Erol'da bu kez 4. sırada yer aldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Hermione Granger

Reyting sistemi değişmeli. 90lardaki matematik ile ölçmeye çalışıyorsuz, bu verilerin hepsi boş ve yalan. Özellikle diziler ile ilgili kısım. İnsanlar artık... Devamını Gör