21 Ekim Salı Reyting Sonuçları: Maç Yok ama Gündüz Kuşağı Devrede... 5 Dizi Yine Zirveyi Göremedi
21 Ekim Salı reyting sonuçları belli oldu.
Kral Kaybederse, Bahar, Mehmet Fetihler Sultanı, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizilerinin yayınlandığı 21 Ekim Salı günü reyting sonuçlarına yine gündüz kuşağı damga vurdu. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert reyting sonuçlarında zirveye yerleşti.
İşte, 21 Ekim Salı Reyting Sonuçları...
21 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
21 Ekim Salı Total Reyting Sonuçları
21 Ekim Salı AB Grubu Reyting Sonuçları
21 Ekim Salı ABC1 Reyting Sonuçları
