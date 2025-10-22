onedio
Yabancı Karakterleri Canlandırırken Gerçekten Yabancı Zannedilen Oyuncular X'te Gündem Oldu

Yabancı Karakterleri Canlandırırken Gerçekten Yabancı Zannedilen Oyuncular X'te Gündem Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.10.2025 - 23:32

İzlediğimiz yerli dizilerde yabancı karakterleri canlandıran bazı oyuncular oyunculuğu öylesine arşa çıkarıyor ki bu oyuncuları yabancı zannedebiliyoruz. X'te söz konusu olayla alakalı bir akım gelişti. Yabancı karakteri oynarken gerçekten yabancı sanılan oyuncuları sıralayan X kullanıcılarının paylaşımları kısa sürede viral oldu.

X'te (eski adıyla Twitter) yine Türk dizileriyle alakalı bir akım başladı.

TV Mühendisi adlı X kullanıcısı, 'Yabancı karakteri oynarken gerçekten yabancı sanılan oyuncular' başlığıyla mini bir liste yayınladı. Bunu gören takipçileri ise listeye ekleme yapmadan edemedi.

İşte gelen yanıtlardan bazıları:

Esra Demirci - TV Editörü

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
