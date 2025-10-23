Sevilen Dizi Sahipsizler'in Kadrosuna İki Yeni Oyuncu Dahil Oldu!
Star TV ekranlarının sevilen işlerinden Sahipsizler'in kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Devran'a rakip olarak iki yeni oyuncu gelecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler'in kadrosu bu aralar epey hareketli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Edip Tepeli ve İpek Erdin, Sahipsizler kadrosunda!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın