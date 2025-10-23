onedio
Sevilen Dizi Sahipsizler'in Kadrosuna İki Yeni Oyuncu Dahil Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 09:56

Star TV ekranlarının sevilen işlerinden Sahipsizler'in kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Devran'a rakip olarak iki yeni oyuncu gelecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler'in kadrosu bu aralar epey hareketli.

Çarşamba akşamlarına damga vuran Sahipsizler'in kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Devran karakterine iş hayatında yeni rakip gelecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Edip Tepeli ve İpek Erdin, Sahipsizler kadrosunda!

Sahipsizler'in yeni bölümünde izleyeceğimiz ikiliden Edip Tepeli, Devran'ın rakibi Aras'ı canlandırırken İpek Erdin ise Aras'ın yardımcısı Bade olarak karşımıza çıkacak.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
