Eşref Rüya'da Şarkısı Kullanılan Semicenk, Şarkısının Çıkmasını Ekran Başında Bekledi

Eşref Rüya'da Şarkısı Kullanılan Semicenk, Şarkısının Çıkmasını Ekran Başında Bekledi

Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 10:42

Son dönemin en popüler isimlerinden Semicenk'in 'Sen Kaldın' adlı şarkısı Kanal D'nin popüler Eşref Rüya dizisinde kullanıldı. Semicenk'in ekran başındaki heyecanlı bekleyişini arkadaşı kayda alıp sosyal medyada yayınladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Son döneme damga vuran şarkıcılardan biri de hiç şüphesiz Semicenk.

Çıkardığı her şarkı dinlenme rekorları kıran genç sanatçının 'Sen Kaldın' adlı popüler parçası, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Eşref Rüya'da kullanıldı. Şarkısıyla Eşref ve Nisan karakterlerine klip hazırlanan Semicenk, seslendirdiği parçanın çıkmasını ekran başında heyecanla bekledi. Semicenk'in o halleri sosyal medyada viral oldu.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
