Eşref Rüya'da Şarkısı Kullanılan Semicenk, Şarkısının Çıkmasını Ekran Başında Bekledi
Son dönemin en popüler isimlerinden Semicenk'in 'Sen Kaldın' adlı şarkısı Kanal D'nin popüler Eşref Rüya dizisinde kullanıldı. Semicenk'in ekran başındaki heyecanlı bekleyişini arkadaşı kayda alıp sosyal medyada yayınladı.
Son döneme damga vuran şarkıcılardan biri de hiç şüphesiz Semicenk.
