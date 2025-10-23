onedio
Acun Ilıcalı Bombayı Patlattı: Ünlü Şarkıcı, Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu

Acun Ilıcalı Bombayı Patlattı: Ünlü Şarkıcı, Survivor 2026 Kadrosuna Dahil Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 12:56

Televizyon dünyasının fenomen yarışma programlarından Survivor'ın 2026 sezonu için geri sayım başladı. Ünlüler-All Star kadrosu yavaş yavaş açıklanırken Acun Ilıcalı, bombayı patlattı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026'da yarışacak ünlü şarkıcıyı duyurdu.

Survivor 2026 için geri sayım başladı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor 2026 kadrosunda yer alacak ilk isimleri açıklamıştı. Şarkıcı Bayhan'ın Ünlüler kadrosunda yer alacağını öğrendiğimiz Survivor'da Acun Ilıcalı yeni bombayı patlattı. 

Ünlüler & All Star formatıyla ekrana gelecek Survivor 2026 için Acun Ilıcalı ünlü bir şarkıcıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü şarkıcı Keremcem'in Survivor 2026'da yarışacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı şimdilik Bayhan ve Keremcem'in isimlerini duyurdu. Bakalım Survivor 2026'da daha hangi isimler yer alacak?

