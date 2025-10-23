onedio
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel, Neden Oyunculuk Yapmadığını Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 13:58

Selena'nın Kıvılcım'ı, Pis Yedili'nin Salça'sı Hazal Şenel'i muhakkak hatırlarsınız. Uzun süredir herhangi bir dizi projesinde göremediğimiz oyuncu, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. 'Oyunculuğu neden bıraktınız?' sorusuna verdiği yanıtla sektördeki tekelleşmeye isyan etti.

Selena, Türk Malı ve Pis Yedili dizilerinden tanıdığımız Hazal Şenel, uzun süredir ekrandan uzak yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir sokak fotoğrafçısının kendisinin fotoğrafını çekmesiyle şu an ne yaptığını merak etmiştik. O da bunu fark etmiş olacak ki Instagram hesabından bir soru-cevap etkinliği düzenledi.

Kendisine gelen sorulardan birine verdiği yanıtla ortalığı bir miktar karıştırdı.

"Oyunculuğu neden bıraktınız?" sorusuna yanıt veren Hazal Şenel, buna sebep olarak "Tekelleşme" yanıtı verdi.

Son olarak 2022'de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde izlediğimiz Şenel, neden oyunculuk yapmadığını 'Tekelleşme... Belli dayatmalara tahammülünüz yoksa ve çok hırslı bir yapıya sahip değilseniz sizi uzaklaştırır. Birçok yetenekli arkadaşıma olduğu gibi' sözleriyle açıkladı.

