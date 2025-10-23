Final İddiaları Vardı: ATV'nin Aşk ve Gözyaşı Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oluyor
ATV ekranlarının yeni sezon için iddialı işlerinden Aşk ve Gözyaşı'nın kadrosu yeniden şekilleniyor. Birsen Altuntaş geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosunda ayrılıklar yaşanacağını duyurmuştu. Ayrılık haberi gelmeden yeni oyuncu transferi gündem oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yeni sezonun en iddialı işlerinden Aşk ve Gözyaşı hala istenilen reytingleri alamıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç'la Dehşet Bey fiminde rol alan Yıldıray Şahinler, Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alacak.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
