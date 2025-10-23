onedio
Final İddiaları Vardı: ATV'nin Aşk ve Gözyaşı Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oluyor

Barış Arduç Hande Erçel yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
23.10.2025 - 15:40

ATV ekranlarının yeni sezon için iddialı işlerinden Aşk ve Gözyaşı'nın kadrosu yeniden şekilleniyor. Birsen Altuntaş geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosunda ayrılıklar yaşanacağını duyurmuştu. Ayrılık haberi gelmeden yeni oyuncu transferi gündem oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yeni sezonun en iddialı işlerinden Aşk ve Gözyaşı hala istenilen reytingleri alamıyor.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in üçüncü kez partner olduğu dizi, yeni sezonun favorilerinden olsa da bir türlü beklenen talebi göremedi. Hatta dizi hakkında final iddiaları bile ortaya atılmıştı. Aşk ve Gözyaşı, yurt dışı satışlarının çok iyi olmasıyla ekran yolculuğuna devam ederken Birsen Altuntaş'tan yeni bir duyuru geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç'la Dehşet Bey fiminde rol alan Yıldıray Şahinler, Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alacak.

Altuntaş'ın haberine göre Yıldıray Şahinler, Aşk ve Gözyaşı dizisinde Selim'in akıl hocasını canlandıracak. Bakalım Aşk ve Gözyaşı'nda başka ne gibi değişiklikler olacak?

