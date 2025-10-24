onedio
Halef'te Sultan'ın Melek'e Tokat Attığı Sahne Hint Dizilerine Benzetildi

Halef'te Sultan'ın Melek'e Tokat Attığı Sahne Hint Dizilerine Benzetildi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.10.2025 - 08:54

NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümü gündem oldu. Halef dizisinde Sultan karakteri, Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Melek'e tokat attı. Aybüke Pusat'ın son bölümlerdeki performansı sık sık gündem olurken bu defa tokata verdiği tepkiyle Hint dizisi benzetmesine maruz kaldı.

Buradan izleyebilirsiniz:

NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Dün akşam (23 Ekim) yeni bölümüyle ekrana gelen Halef dizisinde Melek'i canlandıran Aybüke Pusat'ın performansı yine gündem oldu. Geçtiğimiz bölümlerde oyunculuk performansı eleştirilen Pusat, bu defa Veda Yurtsever'in canlandırdığı Sultan karakterinin kendisine tokat attığı sahneyle gündemde. 

Sultan'ın Melek'e tokat attığı sahne kısa sürede viral oldu ve o anlara Hint dizisi benzetmesi yapıldı.

Ya zaten bu kadının bu saçma dizide ne işi var ya