Halef'te Sultan'ın Melek'e Tokat Attığı Sahne Hint Dizilerine Benzetildi
NOW'ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümü gündem oldu. Halef dizisinde Sultan karakteri, Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Melek'e tokat attı. Aybüke Pusat'ın son bölümlerdeki performansı sık sık gündem olurken bu defa tokata verdiği tepkiyle Hint dizisi benzetmesine maruz kaldı.
NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Ya zaten bu kadının bu saçma dizide ne işi var ya