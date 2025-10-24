10 Yıllık Zaman Atlaması Yaşanan Kral Kaybederse'ye İki Yeni Oyuncu Geliyor
Star TV ekranlarının salı akşamlarına damga vuran dizisi Kral Kaybederse, 2. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. 10 yıllık zaman atlaması yaşanan dizinin kadrosunda değişiklikler meydana geldi. Kral Kaybederse'ye iki yeni oyuncu birden geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse'de merakla beklenen Kenan Baran ve Fadi aşkı sonunda başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 24. bölüm itibariyle hikayeye Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Aaa poyraz karayeldeydi bu esmer bayan, çok iyi oyuncu, ne zamandır yoktu, tekrar ekranlarda seyredeceğim için mutluyum
bu kenan doktor asistan dinlemez ikisini de aynı günde götürür 😂