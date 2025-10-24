onedio
10 Yıllık Zaman Atlaması Yaşanan Kral Kaybederse'ye İki Yeni Oyuncu Geliyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.10.2025 - 11:20

Star TV ekranlarının salı akşamlarına damga vuran dizisi Kral Kaybederse, 2. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. 10 yıllık zaman atlaması yaşanan dizinin kadrosunda değişiklikler meydana geldi. Kral Kaybederse'ye iki yeni oyuncu birden geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse'de merakla beklenen Kenan Baran ve Fadi aşkı sonunda başladı.

10 yıllık zaman atlaması yaşanan dizide Kenan Baran ile Fadi ilişkisinin nasıl geliştiğini pek göremesek de seyirci asıl hikayenin gelmesinden epey memnun. Zaman atlaması ve hikayenin değişmesiyle dizinin reytinglerinde artış yaşanırken Birsen Altuntaş, Kral Kaybederse kadrosuna yeni oyuncuların dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 24. bölüm itibariyle hikayeye Doktor Gülser ve asistanı Tuna geliyor.

Doktor Gülser için Şebnem Hassanisoughi ile anlaşmaya varılırken Doktor Gülser’in asistanı Tuna’ya ise oyuncu Aslı Samat hayat verecek. Bakalım Kral Kaybederse'nin önümüzdeki bölümlerinde neler izleyeceğiz?

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Nuran Utku

Aaa poyraz karayeldeydi bu esmer bayan, çok iyi oyuncu, ne zamandır yoktu, tekrar ekranlarda seyredeceğim için mutluyum

paranoid

bu kenan doktor asistan dinlemez ikisini de aynı günde götürür 😂