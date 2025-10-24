onedio
Hiçbir Dizi Birinci Olamadı! 23 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.10.2025 - 11:44

23 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin yayınlandığı 23 Ekim Perşembe günü reyting sonuçlarına yine maçlar damga vurdu. Fenerbahçe-Stuttgart UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması reyting sonuçlarında zirveye yerleşti.

İşte, 23 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları...

23 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı 23 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu diye merak ederken zirveye Fenerbahçe ile Stuttgart'ın oynadığı UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması damga vurdu.

Fenerbahçe - Stuttgart maçı tüm kategorilerde reyting birincisi oldu.

23 Ekim Perşembe Total Reyting Sonuçları

Total grubunda Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle ikinci sırada yer aldı. Onu gündüz kuşağından Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti.

23 Ekim Perşembe AB Grubu Reyting Sonuçları

AB grubunda ikinci sırada Samsunspor - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması yer aldı. Onu ise Show TV'de yayınlanan Veliaht dizisi takip etti.

23 Ekim Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları

ABC1 kategorisinde zirvede Fenerbahçe-Stuttgart maçı yer alırken devamında Halef: Köklerin Çağrısı, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Veliaht dizisi en çok izlenen yapımlar olarak sıralandı.

