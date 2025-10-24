Hiçbir Dizi Birinci Olamadı! 23 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
23 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin yayınlandığı 23 Ekim Perşembe günü reyting sonuçlarına yine maçlar damga vurdu. Fenerbahçe-Stuttgart UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması reyting sonuçlarında zirveye yerleşti.
İşte, 23 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları...
23 Ekim Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
23 Ekim Perşembe Total Reyting Sonuçları
23 Ekim Perşembe AB Grubu Reyting Sonuçları
23 Ekim Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
