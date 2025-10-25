onedio
CihAl Öpüşmesine Boran'ın Uyanmasıyla Limon Sıkılan Uzak Şehir Yine Gündem Oldu!

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.10.2025 - 10:16

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla yürekleri ağıza getirdi. Cihan ve Alya'nın uzun süredir beklenen öpüşme sahnesini izlediğimiz dizide seyirci tam rahat bir nefes aldı derken bu defa Boran'ın uyanmasıyla sarsıldık. Haliyle fragmana yorum üzerine yorum geldi.

Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı gündem oldu.

Boran'ın yaşadığının ortaya çıkmasıyla Cihan ve Alya arasında filizlenen aşk bir anda darbe almıştı. Seyirci, Cihan ve Alya'yı izlemek istediğini defalarca belirtse de Boran engeliyle ikili arasına epey soğukluk girmişti.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cihan ve Alya'nın uzun süredir beklenen öpüşme sahnesi memnuniyeti tavana çıkarırken bir sonraki sahnede neye uğradığımızı şaşırdık.

Uzak Şehir'de Boran'ın uyanması resmen tüm hayallerimizi altüst etti.

Cihan ve Alya'nın yeniden yakınlaşmasına sevindik derken Boran'ın aniden uyanması hikayeyi bambaşka bir noktaya evireceğe benziyor. Boran'ın uyanması sosyal medyayı ayağa kaldırırken seyircilerden tepkiler gecikmedi.

İşte Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı:

CihAl öpüşmesi ve Boran'ın uyanmasına gelen yorumlar da burada:

