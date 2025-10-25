Reytingleri Düşmüştü: ATV'nin İddialı Dizisinde Flaş Değişiklik
ATV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Aynadaki Yabancı'da flaş gelişme yaşanıyor. Reytinglerde bir türlü istenilen oranları yakalayamayan Aynadaki Yabancı'da Birsen Altuntaş'ın haberine göre yönetmen değişikliği olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV'nin yeni sezon için büyük uğraşlarla hazırladığı "Aynadaki Yabanı" dizisinin reytinglerinde hala net bir artış yok.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aynadaki Yabancı dizisinin yönetmeni değişecek.
