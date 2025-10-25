onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reytingleri Düşmüştü: ATV'nin İddialı Dizisinde Flaş Değişiklik

Reytingleri Düşmüştü: ATV'nin İddialı Dizisinde Flaş Değişiklik

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.10.2025 - 09:17

ATV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Aynadaki Yabancı'da flaş gelişme yaşanıyor. Reytinglerde bir türlü istenilen oranları yakalayamayan Aynadaki Yabancı'da Birsen Altuntaş'ın haberine göre yönetmen değişikliği olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin yeni sezon için büyük uğraşlarla hazırladığı "Aynadaki Yabanı" dizisinin reytinglerinde hala net bir artış yok.

ATV'nin yeni sezon için büyük uğraşlarla hazırladığı "Aynadaki Yabanı" dizisinin reytinglerinde hala net bir artış yok.

Simay Barlas, Onur Tuna ve Caner Topçu'nun başrollerde yer aldığı dizi ilgi çekici konusuyla gündem olsa da ne yazık ki hala istenilen oranları alamıyor. Birsen Altuntaş, ATV'den Aynadaki Yabancı hakkında flaş bir hamle geldiğini açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aynadaki Yabancı dizisinin yönetmeni değişecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aynadaki Yabancı dizisinin yönetmeni değişecek.

Altuntaş, cumartesi akşamları yayınlanan dizinin yönetmen koltuğuna 5. bölümden itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun oturacağını açıkladı. Aynadaki Yabancı'yı Eda Teksöz yönetiyordu. Bakalım bu değişiklik dizinin reytingleri etkileyecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın