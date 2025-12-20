Evin Enerjisini Anında Yükseltecek Küçük Dokunuşlar
Evin enerjisini yükseltmek isteyenler buraya! Birkaç küçük dokunuşla gerçekten harika şeyler ortaya çıkarabiliriz. Yapmamız gereken tek şey doğru dokunuşları doğru zamanda ve şekilde yapmak. Hadi toplanın evin enerjisini değiştiriyoruz!
1. Taze çiçek koymak
2. Oda kokusu kullanmak
3. Yastıkları düzenlemek ve kabartmak
4. Doğal ışığı içeri almak
5. Bir köşeyi minimalist şekilde dekore etmek
6. Mum yakmak
7. Balkon kapısını açarak düzenli olarak havalandırmak
8. Mutfak tezgahını boşaltmak
9. Ayna yerleşimini değiştirmek
10. Küçük bir kilim eklemek
