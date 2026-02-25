onedio
Bir İçerik Üreticisi Koreli Ünlülerin Kullandığı "Kulağa Toka Takma" Yöntemini Denedi

Bir İçerik Üreticisi Koreli Ünlülerin Kullandığı "Kulağa Toka Takma" Yöntemini Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.02.2026 - 09:35

Sabahları şiş bir yüzle uyanma durumu, birçoğumuzun yaşadığı yaygın bir sorun. Bu durum, çoğunlukla kendimizi yorgun ve halsiz hissetmemize sebep olur. Son dönemde Koreli ünlülerin bu ödem sorunu için kulaklarına toka taktıkları görülmüştü. Peki bu yöntem gerçekten ise yarıyor mu?

'asya_vivi' isimli içerik üreticisi, Koreli ünlülerin bu yöntemini denedi yüzündeki değişimi paylaştı. Yöntemin gerçekten işe yarıyor olması, bu sorunu yaşayanları mutlu etti.

Videoda anlatılan bu yöntem, aslında geleneksel Çin tıbbındaki akupresür ve lenf drenajı prensiplerine dayanıyor. Bilimsel olarak "kesin bir mucize" olmasa da, geçici bir rahatlama ve görsel iyileşme sağlıyor.

Yöntem işe yarar, ama etkisi geçicidir.

  • Ödem İçin Etkili: Eğer sabahları yüzünüz çok şiş uyanıyorsanız, bu yöntem 10-15 dakika içinde şişliğin inmesine yardımcı olabilir.

  • Görsel Lifting: Kasların gevşemesiyle yüz hatlarınız daha belirginleşebilir (V-line etkisi). Ancak bu, kalıcı bir yüz germe işlemi değildir; birkaç saat sonra yüz eski haline dönecektir.

  • Hızlı Çözüm: K-Pop idollerinin bu yöntemi sahneye çıkmadan önce 'acil durum' çözümü olarak kullanması tesadüf değil.

