Bir İçerik Üreticisi Koreli Ünlülerin Kullandığı "Kulağa Toka Takma" Yöntemini Denedi

Sabahları şiş bir yüzle uyanma durumu, birçoğumuzun yaşadığı yaygın bir sorun. Bu durum, çoğunlukla kendimizi yorgun ve halsiz hissetmemize sebep olur. Son dönemde Koreli ünlülerin bu ödem sorunu için kulaklarına toka taktıkları görülmüştü. Peki bu yöntem gerçekten ise yarıyor mu?

'asya_vivi' isimli içerik üreticisi, Koreli ünlülerin bu yöntemini denedi yüzündeki değişimi paylaştı. Yöntemin gerçekten işe yarıyor olması, bu sorunu yaşayanları mutlu etti.