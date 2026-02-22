Șef Berker Başmanav Restoranlarda 1 Dakikada Hazırlanan Mercimek Çorbası Konsantresini Paylaştı

Türk mutfak kültürünün en önemli parçalarından biri mercimek çorbası. Sofralarımızın olmazsa olmazları arasında olan bu besleyici çorba, hem hafifliği hem de pratik oluşu ile seviliyor. Özellikle restoranlarda en çok tercih edilen çorbaların başında geliyor. İster gece ister akşam yemeğinde keyifle tüketiliyor. Fakat restoranlardaki tadı ve kıvamı neden tutturamıyoruz?

Șef Berker Başmanav 1 dakikada restoranlardaki gibi mercimek çorbası yapmanın pratik yolunu paylaştı. 'Mercimek çorbası konsantresi' fikri özellikle çalışanların beğenisini topladı.