Șef Berker Başmanav Restoranlarda 1 Dakikada Hazırlanan Mercimek Çorbası Konsantresini Paylaştı

Șef Berker Başmanav Restoranlarda 1 Dakikada Hazırlanan Mercimek Çorbası Konsantresini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2026 - 12:37

Türk mutfak kültürünün en önemli parçalarından biri mercimek çorbası. Sofralarımızın olmazsa olmazları arasında olan bu besleyici çorba, hem hafifliği hem de pratik oluşu ile seviliyor. Özellikle restoranlarda en çok tercih edilen çorbaların başında geliyor. İster gece ister akşam yemeğinde keyifle tüketiliyor. Fakat restoranlardaki tadı ve kıvamı neden tutturamıyoruz?

Șef Berker Başmanav  1 dakikada restoranlardaki gibi mercimek çorbası yapmanın pratik yolunu paylaştı. 'Mercimek çorbası konsantresi' fikri özellikle çalışanların beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUfidPUiISR/
Restoranlarda sipariş geldikten sonra hızla servis edilen mercimek çorbasının tarifi;

Malzemeler

Malzemeler

• 4 Su Bardağı Mercimek

• 2 Adet Soğan

• 2 Adet Patates

• 2 Yemek Kaşığı Tuz

• 1 Tatlı Kaşığı Karabiber

• 1 Çay Kaşığı Zerdeçal

Bağlayıcı Kısım İçin

• 2 Yemek Kaşığı Tereyağı

• 1,5 Çay Bardağı Un

• 1,5 Litre Su

Hazırlanışı

  • Mercimekleri yıkayıp fırın kabına alın. 

  • Üzerine soyup doğradığınız soğan, patates ve baharatları ekleyin. 

  • Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip yaklaşık 2 dakika kavurun. 

  • Suyu ilave edip kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın.

  • Bu karışımı fırın kabına döküp karıştırın ve önceden ısıtılmış 170°C fansız fırında yaklaşık 25 dakika, suyunu çekene kadar pişirin.

  • Fırından çıktıktan sonra blenderdan geçirip püre haline getirin. 

  • Pişirme kağıdı serili kaba dökün ve buzdolabında soğutun.

  • Soğuyan çorba kıvam alacaktır. Küp küp kesip dondurucuda saklayabilirsiniz. Çorba yapmak istediğinizde yarım litre suya 2 küp mercimek konsantresi ekleyip kaynatmanız yeterli!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
