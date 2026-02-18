onedio
article/comments
article/share
Bir Moda Tasarım Öğretmeni Siyah Pantolonları Satın Almadan Önce Yapabileceğiniz Basit Boya Testini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
18.02.2026 - 12:25 Son Güncelleme: 18.02.2026 - 12:26

Kıyafet seçerken uzun ömürlü olması için dikkat etmemiz gereken birçok şey var. Kıyafetin kalitesinden dayanıklılığına; kumaşından boyasına kadar her detayına dikkat etmek gerekiyor. Modaya ve tarzımıza uygun bir gardırop oluştururken, sadece estetik değil, aynı zamanda kıyafetlerin uzun süreli kullanımını da göz önünde bulundurmayı genel olarak unutuyoruz. Peki dikkat etmemiz gereken basit ipuçları var mı?

'esrasevgia' isimli moda tasarım öğretmeni siyah pantolonların boyayıp boyamayacağını anlamanın basit yolunu gösterdi. Ayrıca farketmeden satın aldığımız pantolonları kurtarmanın yolunu da anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/esrasevgia/...
Moda Tasarım Öğretmeni Esra Sevgi Aykut'un anlattığına göre kumaşın boya verip vermediği nasıl test edilir?

Mağazada bir ürünü satın almadan önce şu basit testi yapabilirsin:

  • Islak Mendil Testi: Yanında taşıyacağın bir ıslak mendili kumaşın görünmeyen bir yerine (iç dikişler veya cep içi gibi) hafifçe sürt.

  • Sonuç: Eğer mendile renk bulaşıyorsa, o kumaş sürtünme haslığı (rengin fiziksel temasla başka bir yüzeye geçme direnci) testinden kalmış demektir.

Neden Boya Verir?

Bu durum genellikle üretim aşamasındaki bir eksiklikten kaynaklanır:

  • Fiksaj Eksikliği: Üretici maliyetten kaçındığı için boyayı kumaşa sabitleme (fiksaj) işlemini düzgün yapmamış olabilir.

  • Zayıf Tutunma: Boya molekülleri kumaş lifine yeterince güçlü bağlanmadığı için, sürtünme veya nem ile birlikte kumaştan ayrılarak cildine ya da çantana bulaşır.

Peki fark etmeden aldıysak ne yapmalıyız?

Eğer boya veren bir ürünü çoktan satın aldıysan, rengi sabitlemek için şu yöntemi uygulayabilirsin:

  • Sirke ve Tuz Banyosu: Kıyafeti ilk kez yıkamadan önce, bol tuzlu ve sirkeli soğuk suda bir süre beklet.

  • Nasıl Çalışır? Sirke ve tuz, boyanın kumaş liflerine 'kitlenmesine' yardımcı olan doğal sabitleyicilerdir. Bu işlemden sonra kıyafeti tek başına veya benzer renklerle yıkamaya devam edebilirsin.

