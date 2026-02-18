Bir Moda Tasarım Öğretmeni Siyah Pantolonları Satın Almadan Önce Yapabileceğiniz Basit Boya Testini Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/esrasevgia/...
Kıyafet seçerken uzun ömürlü olması için dikkat etmemiz gereken birçok şey var. Kıyafetin kalitesinden dayanıklılığına; kumaşından boyasına kadar her detayına dikkat etmek gerekiyor. Modaya ve tarzımıza uygun bir gardırop oluştururken, sadece estetik değil, aynı zamanda kıyafetlerin uzun süreli kullanımını da göz önünde bulundurmayı genel olarak unutuyoruz. Peki dikkat etmemiz gereken basit ipuçları var mı?
'esrasevgia' isimli moda tasarım öğretmeni siyah pantolonların boyayıp boyamayacağını anlamanın basit yolunu gösterdi. Ayrıca farketmeden satın aldığımız pantolonları kurtarmanın yolunu da anlattı.
Moda Tasarım Öğretmeni Esra Sevgi Aykut'un anlattığına göre kumaşın boya verip vermediği nasıl test edilir?
