Saat Verildi: AKOM'dan İstanbul İçin Son Dakika Dolu Uyarısı! İstanbul'a Ne Zaman Dolu Yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporuna göre, Marmara'da yoğun yağış ve fırtına etkili olurken İstanbul dahil 10 il için “sarı alarm” verildi. Ayrıca AKOM son dakika uyarısında İstanbul'da sıcaklıkların 8 derece birden düşeceğini açıkladı ve fırtına ve sağanakla beraber yıldırım ve yerel dolu olaylarının da görülebileceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu raporunda yurt genelinde yağışlı ve bulutlu havanın etkili olmasının beklendiğini açıklamıştı.
AKOM, İstanbul İçin Dolu Uyarısında Bulundu: Saat Verildi!
