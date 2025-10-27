Saat Verildi: AKOM'dan İstanbul İçin Son Dakika Dolu Uyarısı! İstanbul'a Ne Zaman Dolu Yağacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olması beklenen fırtına ve sağanakla birlikte yıldırım ve yerel dolu olaylarının da görülebileceğine dair uyarıda bulundu.

AKOM'un yaptığı açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği dile getirildi. Açıklamada Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşam saatlerine kadar kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15 ila 17 derece civarına düşeceği tahmin edildi.

İstanbul'da Fırtına, Dolu ve Sağanak Yağış Ne Zaman Etkili Olacak?

Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulanan AKOM'un açıklamasında, 'İstanbul'un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.