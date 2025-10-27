onedio
Saat Verildi: AKOM'dan İstanbul İçin Son Dakika Dolu Uyarısı! İstanbul'a Ne Zaman Dolu Yağacak?

hava durumu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 17:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporuna göre, Marmara'da yoğun yağış ve fırtına etkili olurken İstanbul dahil 10 il için “sarı alarm” verildi. Ayrıca AKOM son dakika uyarısında İstanbul'da sıcaklıkların 8 derece birden düşeceğini açıkladı ve fırtına ve sağanakla beraber yıldırım ve yerel dolu olaylarının da görülebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu raporunda yurt genelinde yağışlı ve bulutlu havanın etkili olmasının beklendiğini açıklamıştı.

Hava durumu raporunda yer alan bilgiye göre, yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edilirken hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

AKOM, İstanbul İçin Dolu Uyarısında Bulundu: Saat Verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olması beklenen fırtına ve sağanakla birlikte yıldırım ve yerel dolu olaylarının da görülebileceğine dair uyarıda bulundu.

AKOM'un yaptığı açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği dile getirildi. Açıklamada Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşam saatlerine kadar kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15 ila 17 derece civarına düşeceği tahmin edildi.

İstanbul'da Fırtına, Dolu ve Sağanak Yağış Ne Zaman Etkili Olacak?

Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulanan AKOM'un açıklamasında, 'İstanbul'un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

