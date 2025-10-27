Hastaneye Kaldırılanlar Var! Hacettepe Üniversitesi’nde Bir Grup Palalı Saldırgan Öğrencilere Saldırdı

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi'ndeki eli palalı bir grup öğrenci, okul bahçesindeki diğer öğrencilere saldırdı. T24’te yer alan habere göre; olaylar, Hacettepe Üniversitesi'nde ülkücü grup devir teslim töreni yaparken karşıt görüşlü bir grup öğrenci ile aralarındaki tartışma ile başladı. Yaşanan olaylarda bir öğrenci hastaneye kaldırılırken üç kişi gözaltına alındı.
İşte Hacettepe Üniversitesi'nde yaşanan olayların görüntüleri:
Ellerinde palalar olan öğrenciler, üniversite bahçesindeki diğer öğrencilere saldırdı.
