Hastaneye Kaldırılanlar Var! Hacettepe Üniversitesi’nde Bir Grup Palalı Saldırgan Öğrencilere Saldırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.10.2025 - 17:32

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi'ndeki eli palalı bir grup öğrenci, okul bahçesindeki diğer öğrencilere saldırdı. T24’te yer alan habere göre; olaylar, Hacettepe Üniversitesi'nde ülkücü grup devir teslim töreni yaparken karşıt görüşlü bir grup öğrenci ile aralarındaki tartışma ile başladı. Yaşanan olaylarda bir öğrenci hastaneye kaldırılırken üç kişi gözaltına alındı.

İşte Hacettepe Üniversitesi'nde yaşanan olayların görüntüleri:

Ellerinde palalar olan öğrenciler, üniversite bahçesindeki diğer öğrencilere saldırdı.

Hacettepe Üniversitesi'ndeki eli palalı bir grup öğrenci, okul bahçesindeki diğer öğrencilere saldırdı. İki karşıt görüşlü grup arasındaki olayda bir öğrenci hastaneye kaldırılırken üç kişi gözaltına alındı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
