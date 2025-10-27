Tüm Dengeler Değişecek: Elektrikli Araçlar İçin Uygulama Resmen Başladı!
Fransa'da dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolu devreye girdi.
İlk kablosuz şarjlı otoyol ile dakikalar içinde 300 kW'a kadar güç aktarımı sağlanabiliyor.
Kablosuz şarjlı yol projesinin asıl amacı özel araçlardan ziyade elektrikli yük taşımacılığını desteklemek.
