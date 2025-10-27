onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tüm Dengeler Değişecek: Elektrikli Araçlar İçin Uygulama Resmen Başladı!

Tüm Dengeler Değişecek: Elektrikli Araçlar İçin Uygulama Resmen Başladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 16:30

Fransa'da elektrikli araçların hareket halindeyken şarj olabildiği ilk otoyol sistemi devreye alındı. A10 otoyolundaki 1,5 kilometrelik test hattı seyahat halinde şarja imkan tanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa'da dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolu devreye girdi.

Fransa'da dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolu devreye girdi.

Elektrikli ulaşımda çığır açacak bir adım atılan Fransa'da, Paris yakınlarındaki A10 otoyolunda 1,5 kilometrelik bir bölüm, elektrikli araçların hareket halindeyken şarj edilebilmesini sağlayan kablosuz sistemle donatıldı.

İlk kablosuz şarjlı otoyol ile dakikalar içinde 300 kW'a kadar güç aktarımı sağlanabiliyor.

İlk kablosuz şarjlı otoyol ile dakikalar içinde 300 kW'a kadar güç aktarımı sağlanabiliyor.

Yolun yaklaşık 10 santimetre altına yerleştirilen 900 bakır bobinin oluşturduğu manyetik alan araçlara temassız enerji aktarıyor. Sistemin maksimum aktarım kapasitesi 300 kW, ancak şu anki test koşullarında ortalama 200 kW seviyesinde çalışabiliyor. Otoyolla ilgili geliştirmeleri yapan mühendisler, bu sayede binek araçların her 1 kilometrede 2-3 kilometrelik menzil kazandığını, kamyonlarınsa 1 kilometre kazanç sağladığını belirtiyor. Denemelerde kullanılan araçlar Toyota bZ4X modeli, küçük bir şehir içi elektrikli araç, bir otobüs ve DAF XF kamyonu oldu. Her araç, alt kısmına monte edilmiş 40 kiloluk bir alıcı panel aracılığıyla yoldan enerji çekmeyi başardı.

Kablosuz şarjlı yol projesinin asıl amacı özel araçlardan ziyade elektrikli yük taşımacılığını desteklemek.

Kablosuz şarjlı yol projesinin asıl amacı özel araçlardan ziyade elektrikli yük taşımacılığını desteklemek.

Projenin elektrikli yük taşımacılığını desteklemesinin arkasındaki neden ise uzun yollarda kamyonların seyir halindeyken şarj olabilmesi. Böylece hem araçların duraklama süresi azalacak hem de büyük bataryalara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyet düşecek. Mühendislere göre bu yöntem dev batarya sistemlerinden daha sürdürülebilir bir çözüm olabilecek.

Sistemin enerji kaybı ise şu an için yüzde 20 civarında ve teknolojinin yaygınlaşabilmesi için yüksek altyapı yatırımı ve uluslararası standartlaşma gerekiyor. Bu sebeple uzmanlar, kısa vadede kablosuz şarj yollarının yalnızca lojistik güzergahlarda ve sınırlı test alanlarında kullanılacağını dile getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Eray Baybars

Araç içerisinde seyahat eden insanların ne tür sağlık sorunları yaşayacakları 50-100Sene sonra belli olur.