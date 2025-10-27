Tüm Dengeler Değişecek: Elektrikli Araçlar İçin Uygulama Resmen Başladı!

Projenin elektrikli yük taşımacılığını desteklemesinin arkasındaki neden ise uzun yollarda kamyonların seyir halindeyken şarj olabilmesi. Böylece hem araçların duraklama süresi azalacak hem de büyük bataryalara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyet düşecek. Mühendislere göre bu yöntem dev batarya sistemlerinden daha sürdürülebilir bir çözüm olabilecek.

Sistemin enerji kaybı ise şu an için yüzde 20 civarında ve teknolojinin yaygınlaşabilmesi için yüksek altyapı yatırımı ve uluslararası standartlaşma gerekiyor. Bu sebeple uzmanlar, kısa vadede kablosuz şarj yollarının yalnızca lojistik güzergahlarda ve sınırlı test alanlarında kullanılacağını dile getiriyor.