Yolda Görürseniz Kontrol Edin: Bu Ağacın Yapraklarında Altın Bulundu
Altın aramak yüzyıllardır yerin derinliklerinde yapılan bir işti. Ancak Finlandiya’da yürütülen bir araştırma, bu kez gözleri gökyüzüne çevirdi. Bilim insanları, Avrupa’nın kuzeyinde sıkça görülen Norveç ladini ağaçlarının yapraklarında mikroskobik altın parçacıkları buldu. Bu şaşırtıcı keşif, madencilikte çevreye zarar vermeden altın tespiti yapmanın kapısını aralayabilir.
Not: Bazı görseller temsili olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın aramak denince akla hep yerin altı gelir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın ağaçlardan çıkıyor!
Endofit bakteriler, bitkilerin dokularında yaşayan ve onlarla simbiyotik bir ilişki kuran canlılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın