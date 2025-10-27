onedio
Yolda Görürseniz Kontrol Edin: Bu Ağacın Yapraklarında Altın Bulundu

Metehan Bozkurt
27.10.2025 - 16:24

Altın aramak yüzyıllardır yerin derinliklerinde yapılan bir işti. Ancak Finlandiya’da yürütülen bir araştırma, bu kez gözleri gökyüzüne çevirdi. Bilim insanları, Avrupa’nın kuzeyinde sıkça görülen Norveç ladini ağaçlarının yapraklarında mikroskobik altın parçacıkları buldu. Bu şaşırtıcı keşif, madencilikte çevreye zarar vermeden altın tespiti yapmanın kapısını aralayabilir.

Not: Bazı görseller temsili olabilir.

Altın aramak denince akla hep yerin altı gelir.

Ama yapılan yeni bir keşif bu ezberi bozdu. Finlandiya’da yapılan araştırma, bazı ağaçların yapraklarında mikroskobik altın parçacıkları barındırdığını ortaya çıkardı. Bu bulgu, gelecekte madenciliğin yönünü tamamen değiştirebilir.

Altın ağaçlardan çıkıyor!

Oulu Üniversitesi’nden ekolojist Kaisa Lehosmaa ve ekibi, Avrupa’da yaygın olarak bulunan Norveç ladinini (Picea abies) mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, bu ağaçların yapraklarında altın nanoparçacıkları tespit edildi. Ancak bu değerli metalin ağacın dokularına nasıl ulaştığı başlı başına bir gizemdi. Bilim insanları, bu süreçte rol oynayan asıl kahramanların “endofit” adı verilen mikroskobik bakteriler olduğunu düşünüyor.

Endofit bakteriler, bitkilerin dokularında yaşayan ve onlarla simbiyotik bir ilişki kuran canlılar.

Normalde bitkinin gelişimine katkı sağlayan bu bakteriler, aynı zamanda yeraltındaki çözünmüş altını kökler aracılığıyla emip yapraklara kadar taşıyabiliyor. Yani bakteriler, adeta doğanın kendi laboratuvarında çalışan mikroskobik madenciler gibi davranıyor.

