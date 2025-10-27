Yolda Görürseniz Kontrol Edin: Bu Ağacın Yapraklarında Altın Bulundu

Oulu Üniversitesi’nden ekolojist Kaisa Lehosmaa ve ekibi, Avrupa’da yaygın olarak bulunan Norveç ladinini (Picea abies) mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, bu ağaçların yapraklarında altın nanoparçacıkları tespit edildi. Ancak bu değerli metalin ağacın dokularına nasıl ulaştığı başlı başına bir gizemdi. Bilim insanları, bu süreçte rol oynayan asıl kahramanların “endofit” adı verilen mikroskobik bakteriler olduğunu düşünüyor.