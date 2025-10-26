onedio
Gözleri Hep Dışarıda: En Çok Aldatan Erkekler Bu Burçlardan Çıkıyor!

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 21:06

İlişkide güven, her zaman kolay korunmuyor. Bazı erkekler, farkında olmadan ya da bazen de bilinçli şekilde gözlerini başka yerlere çevirebiliyor. Astrolojiye göre, aldatma eğilimi daha belirgin olan burçlar var. Peki, hangi burçlar ilişkide sadakati zorlayabiliyor? İşte gözleri hep dışarıda olan erkek burçlar...

İkizler Erkeği

Değişken ruh halleri ve özgürlük tutkusu, İkizler erkeğini ilişkilerde dengesiz kılabiliyor. Tek bir bağa bağlı kalmak bazen onun için zor oluyor. Yeni deneyimler ve heyecan peşinde koşarken sadakati ikinci plana atabiliyor.

Yay Erkeği

Maceracı ruhu ve bağımsızlığıyla bilinen Yay erkeği, sıkıcı rutinlerden çabuk sıkılıyor. Sürprizlere, yeni insanlara ve özgürlüğe düşkünlüğü, ilişkilerde sadakati test edebiliyor.

Koç Erkeği

Hırslı ve tutkulu Koç erkeği, kendini beğenilmiş hissetmeye çok ihtiyaç duyuyor. Bu yoğun enerji bazen onu cazip fırsatlara yöneltebiliyor. Tutku ve macera arayışı, ilişkilerde aldatmaya sebep olabiliyor.

Terazi Erkeği

İlişkilerde romantik ve sosyal olan Terazi erkeği, iltifata ve ilgiye oldukça açık. Duygusal boşluk hissettiğinde, başka insanlardan gelen ilgiye kayıtsız kalamayabiliyor.

