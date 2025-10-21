onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aşk Kapıda: Ekim Sonunda Aşkı Bulacak 3 Burç

Aşk Kapıda: Ekim Sonunda Aşkı Bulacak 3 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 15:18

Ekim’in son günleri, aşk enerjisinin yeniden canlandığı bir dönemi müjdeliyor. Gökyüzü, bazı burçlara yeni tanışmalar, beklenmedik yakınlaşmalar ve kalbi hızlandıran anlar sunmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yalnız olanlar için bu dönem, aşkın sessizce kapıyı çaldığı o özel zaman olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslan ve Yükselen Aslan Burcu

Ekim’in son günlerinde Aslan burçları için güçlü bir enerji açığa çıkıyor. Sosyal çevrede dikkat çekmek, yeni biriyle tanışmak ya da eski bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesi mümkün. Bu dönemde Aslan burçlarının doğal ışıltısı fazlasıyla fark edilecek. Öz güvenin yükselmesi, duygusal anlamda da karşılık bulacak gibi görünüyor.

Gerçek hislerle hareket eden Aslanlar, kalıcı bir bağ kurma şansı yakalayabilir. Ancak bu dönemde dış görünüşe ya da ilk izlenimlere fazla takılmamakta fayda var. Gökyüzü, samimiyetin ve içtenliğin ödüllendirileceği bir döneme işaret ediyor.

Akrep ve Yükselen Akrep Burcu

Akrepler için Ekim sonu, duygusal dönüşüm zamanı. Uzun süredir kalplerini kapalı tutan bu burç mensupları, içsel bir rahatlama sürecine giriyor. Geçmişte yaşanan kırgınlıklar geride kalırken, yeni bir duygusal bağ kurmaya olan isteğin arttığı görülüyor.

Bu dönemde Akrep burçlarının dikkat etmesi gereken tek şey, her şeyi kontrol etme isteğini biraz geri planda bırakmak. Duygusal konularda esneklik göstermek, ilişkilerin doğal akışına izin vermek çok daha iyi sonuçlar getirebilir. Evren, Akreplere bu kez derin ama huzurlu bir aşk fırsatı sunuyor.

Balık ve Yükselen Balık Burcu

Balık burçları için Ekim’in son haftası romantik açıdan oldukça hareketli geçecek. Hayal gücü, empati ve sezgiler bu dönemde en güçlü yanları olacak. Yeni biriyle tanışma ya da mevcut ilişkide duygusal yakınlığın artması olası. Gökyüzü, Balık burçlarının içtenliğini fark edecek birinin yavaşça hayatlarına gireceğini gösteriyor.

Balık burçları için bu dönemde önemli olan, hislerini gizlememek. Açık, samimi ve net olmak; duyguların karşılık bulmasını kolaylaştıracak. Bu süreçte romantik bağların sadece hayal değil, gerçeğe dönüşme ihtimali oldukça yüksek.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
