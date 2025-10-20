Hiçbir Allah'ın Kulu Onları Toparlayamıyor! Ruhsal Dengesini En Kolay Kaybeden Burçlar

Balık burcu, duygusal dünyasında o kadar derin yaşar ki, en küçük bir sarsıntı bile onun tüm dengesini alt üst edebilir. Bir an dünyayı sevgiyle kucaklarken, bir sonraki dakika “herkes benden nefret ediyor” moduna geçebilir. Empatisi yüksek ama sınır koymakta zorlandığı için, başkalarının acısını da kendi acısı gibi yaşar.