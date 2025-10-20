NASA Açıkladı: Yaşam Bu Tarihte Sona Erecek!

Artan sıcaklıklar ve değişen atmosfer koşulları, oksijen oranını düşürecek, hava kalitesini bozacak ve yaşanabilir alanları daraltacak. NASA ve Toho Üniversitesi araştırmacıları, iklim değişikliği ile Güneş’in radyasyon etkilerini birleştirerek bu süreci detaylı biçimde inceledi.

Şu an gözlemlenen güneş patlamaları ve koronal kütle atımları, Dünya’nın manyetik alanını etkileyerek oksijen seviyelerini yavaş yavaş azaltıyor. İnsan kaynaklı küresel ısınma ise bu süreci hızlandırıyor. Araştırmacılar, insanlığın yaşanabilir çevresel koşulları kaybetmeye, tahmin edilenden çok daha erken başlayabileceğini belirtiyor.