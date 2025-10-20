onedio
NASA Açıkladı: Yaşam Bu Tarihte Sona Erecek!

Metehan Bozkurt
20.10.2025 - 20:22

NASA ve Japon bilim insanlarının yürüttüğü yeni araştırma, Dünya’daki yaşamın geleceğine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Çalışmaya göre gezegenimizdeki tüm yaşam milyarlarca yıl sürecek olsa da, insanlık için tehlike çok daha erken kapıda olabilir. Artan sıcaklıklar, değişen atmosfer koşulları ve iklim krizinin birleşimi, yaşamı tahmin edilenden önce zorlaştırıyor.

Kaynak: NTV

Yeni bir araştırma, Dünya’daki yaşamın ne zamana kadar sürebileceğini modelleyerek insanlık için önemli bir uyarı verdi.

NASA, Japonya’daki Toho Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğü çalışmada süper bilgisayarlar kullanarak gezegenimizin geleceğini inceledi.

Araştırmaya göre, Dünya’daki tüm yaşamın sona ermesi milyarlarca yıl alacak, ancak insanlık için kritik eşik çok daha yakın olabilir.

Güneş’in Etkisi Ne Olacak?

Çalışmanın sonuçları, yaşamın sonunu belirlemede Güneş’in rolünün büyük olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki milyarlarca yılda Güneş’in giderek büyüyüp ısınması, gezegenimizin yüzey sıcaklıklarını yükseltecek. Araştırmacılar, Dünya’nın yüzey koşullarının tüm canlılar için yaşanmaz hâle geleceği tarihi yaklaşık 1 milyar yıl sonrasına işaret ediyor. Bu noktada en dayanıklı mikroorganizmalar bile hayatta kalamayacak.

İnsan yaşamı açısından tablo daha endişe verici.

Artan sıcaklıklar ve değişen atmosfer koşulları, oksijen oranını düşürecek, hava kalitesini bozacak ve yaşanabilir alanları daraltacak. NASA ve Toho Üniversitesi araştırmacıları, iklim değişikliği ile Güneş’in radyasyon etkilerini birleştirerek bu süreci detaylı biçimde inceledi.

Şu an gözlemlenen güneş patlamaları ve koronal kütle atımları, Dünya’nın manyetik alanını etkileyerek oksijen seviyelerini yavaş yavaş azaltıyor. İnsan kaynaklı küresel ısınma ise bu süreci hızlandırıyor. Araştırmacılar, insanlığın yaşanabilir çevresel koşulları kaybetmeye, tahmin edilenden çok daha erken başlayabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları, Dünya’daki yaşamın ani bir şekilde sona ermeyeceğini, bunun yavaş ve geri dönüşsüz bir süreçle gerçekleşeceğini vurguluyor.

Ancak insanlığın bugünden önlem alması gerektiği konusunda hemfikirler.

Bazı araştırmacılar, kapalı yaşam destek sistemleri ve yapay habitatlar gibi teknolojik çözümlerle uzun süreli yaşanabilir ortamlar oluşturmayı hedefliyor. Diğer yandan NASA ve SpaceX öncülüğünde yürütülen Mars ve diğer gezegen kolonizasyon projeleri, Dünya’nın insan yaşamı için yaşanmaz hâle gelmesi durumunda alternatif senaryolar olarak değerlendiriliyor.

