"Önümüzden Yürü Kraliçe": Babaannenin Söylediği Duygu Yüklü 'Erkek Marşı' Viral Oldu

"Önümüzden Yürü Kraliçe": Babaannenin Söylediği Duygu Yüklü 'Erkek Marşı' Viral Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 17:25

Sosyal medyada son günlerin en dikkat çekici paylaşımlarından biri, bir babaannenin içtenlikle söylediği “erkek marşı” oldu. Samimi tavırları ve yılların birikimini yansıtan sözleriyle kısa sürede viral olan video, izleyenlerde hem gülümseme hem de nostalji duygusu yarattı. Dinleyenler, “Gerçek hayat dersi gibi” yorumları yaparken, birçok kişi de kendi babaannesini hatırlamadan edemedi.

İşte o video:

Bir babaannenin söylediği 'erkek marşı' gündem oldu.

İşte o marşın sözleri:

Erkeklere kanmayın, hep yalandır sözleri. 

Sahte ümit doludur çapkınlıkla gözleri.

Elde edene kadar peşin sıra dolaşır. 

Hevesini alınca vaziyet başkalaşır.

Hele bazı erkekler bu işte sanatkardır.

Dokuz çocuğu olsa onlar yine bekardır.

