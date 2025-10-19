Trabzon’da İnternet Dolandırıcılığı: 71 Yaşındaki Adam 600 Bin TL Kaybetti
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 71 yaşındaki bir vatandaş, internet üzerinden tanıştığı kişi tarafından 600 bin TL dolandırıldı. M.G., yatırım vaadiyle ikna edildiği dolandırıcıya parayı gönderdikten sonra bir daha iletişim kuramayınca durumu fark etti ve polise başvurdu. Olayın ardından polis ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.
Trabzon’da 71 yaşındaki bir vatandaş, internet üzerinden dolandırıcılıkla 600 bin TL’lik büyük bir maddi kayıp yaşadı.
M.G., son ödemenin ardından dolandırıcıya bir daha ulaşamayınca durumun farkına vardı ve kendisinin dolandırıldığını anladı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
