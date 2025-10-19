onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Trabzon’da İnternet Dolandırıcılığı: 71 Yaşındaki Adam 600 Bin TL Kaybetti

Trabzon’da İnternet Dolandırıcılığı: 71 Yaşındaki Adam 600 Bin TL Kaybetti

Dolandırıcılık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 16:14

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 71 yaşındaki bir vatandaş, internet üzerinden tanıştığı kişi tarafından 600 bin TL dolandırıldı. M.G., yatırım vaadiyle ikna edildiği dolandırıcıya parayı gönderdikten sonra bir daha iletişim kuramayınca durumu fark etti ve polise başvurdu. Olayın ardından polis ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzon’da 71 yaşındaki bir vatandaş, internet üzerinden dolandırıcılıkla 600 bin TL’lik büyük bir maddi kayıp yaşadı.

Trabzon’da 71 yaşındaki bir vatandaş, internet üzerinden dolandırıcılıkla 600 bin TL’lik büyük bir maddi kayıp yaşadı.

Vakfıkebir ilçesinde ikamet eden M.G., internet ortamında yatırım fırsatları sunan bir kişiyle iletişime geçti. Bu kişi, M.G.’yi çeşitli yatırım önerileriyle ikna ederek toplam 600 bin TL para göndermesini sağladı.

M.G., son ödemenin ardından dolandırıcıya bir daha ulaşamayınca durumun farkına vardı ve kendisinin dolandırıldığını anladı.

M.G., son ödemenin ardından dolandırıcıya bir daha ulaşamayınca durumun farkına vardı ve kendisinin dolandırıldığını anladı.

Durumu Vakfıkebir Merkez Polis Amirliği’ne bildirerek şikayette bulunan M.G.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri, dolandırıcının kimliğinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yetkililer, vatandaşları internet üzerinden para transferi ve yatırım yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın