Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem: Ömür Boyu Garanti ve Bekleme Süresi Kuralları Netleşti

Yönetmeliğe göre sigorta şirketleri, 60 yaşın altındaki kişilere ömür boyu yenileme garantili poliçe sunmakla yükümlü olacak. Sigortalı isterse garantisiz poliçe de tercih edebilecek ancak şirket, sigortalı lehine olmayan bir değişiklik yapamayacak.

Ömür boyu yenileme garantisi verilebilmesi için:

Aynı plan kapsamında en az 3 yıl kesintisiz sigortalı olunması,

Bu süre boyunca ödenen tazminatların, ödenen toplam prime oranının yüzde 80’in altında olması,

gibi koşullar aranacak. Şirketler bu şartlardan daha ağır değerlendirme kriterleri koyamayacak.

İlk poliçenin primi belirlenirken sigortalının geçmiş sağlık durumu dikkate alınabilecek. Şirket; ek prim, limit ya da katılım payı uygulayabilir ancak belirlenen kriterleri karşılayan sigortalıya ömür boyu garanti vermekten kaçınamayacak.