Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem: Ömür Boyu Garanti ve Bekleme Süresi Kuralları Netleşti



Resmi Gazete
Metehan Bozkurt

20.10.2025 - 18:52

Özel sağlık sigortalarında uzun süredir tartışma yaratan bekleme süreleri, ömür boyu yenileme garantisi ve şirket değişikliği konularında yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Artık 60 yaş altındaki herkes ömür boyu yenileme garantili poliçe alabilecek, bekleme süreleri ise yalnızca ilk poliçe döneminde uygulanacak. Şirket değişikliklerinde hak kaybı yaşanmayacak ve sigortalıların teminatları güvence altına alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile özel sağlık sigortalarında uzun süredir tartışma yaratan birçok konuya açıklık getirildi.



Artık sigorta şirketleri, 60 yaşın altındaki herkese ömür boyu yenileme garantisi sunmak zorunda olacak. Ayrıca bekleme süreleri yalnızca ilk poliçe döneminde uygulanabilecek; sonraki yenilemelerde ya da sigorta şirketi değişikliğinde yeniden başlatılamayacak. Yeni kurallar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bekleme Süresi Artık Tek Dönemle Sınırlı



Yönetmeliğe göre sigorta şirketleri, 60 yaşın altındaki kişilere ömür boyu yenileme garantili poliçe sunmakla yükümlü olacak. Sigortalı isterse garantisiz poliçe de tercih edebilecek ancak şirket, sigortalı lehine olmayan bir değişiklik yapamayacak.

Ömür boyu yenileme garantisi verilebilmesi için:

  • Aynı plan kapsamında en az 3 yıl kesintisiz sigortalı olunması,

  • Bu süre boyunca ödenen tazminatların, ödenen toplam prime oranının yüzde 80’in altında olması,

gibi koşullar aranacak. Şirketler bu şartlardan daha ağır değerlendirme kriterleri koyamayacak.

İlk poliçenin primi belirlenirken sigortalının geçmiş sağlık durumu dikkate alınabilecek. Şirket; ek prim, limit ya da katılım payı uygulayabilir ancak belirlenen kriterleri karşılayan sigortalıya ömür boyu garanti vermekten kaçınamayacak.

Sigortalının Hakları Güvence Altında



Yeni düzenleme, ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonra sigortalıların haklarının korunmasını da şart koşuyor. Buna göre şirketler artık:

  • Yeni ortaya çıkan hastalıklar için teminatı daraltamayacak,

  • Mevcut teminat limitlerini düşüremeyecek,

  • Katılım paylarını artırmayacak,

  • Ek prim uygulayamayacak.

Ayrıca, poliçelerde “ömür boyu garanti izlenimi” yaratacak yanıltıcı ifadelerin kullanılmasının da önüne geçiliyor. Garantili ve garantisiz poliçeler arasındaki fark, sigortalıya açık şekilde belirtilmek zorunda olacak.

Yeni düzenleme ile birlikte, özel sağlık sigortasında hem şeffaflık hem de sigortalı lehine güvence önemli ölçüde artmış oldu.

