Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem: Ömür Boyu Garanti ve Bekleme Süresi Kuralları Netleşti
Özel sağlık sigortalarında uzun süredir tartışma yaratan bekleme süreleri, ömür boyu yenileme garantisi ve şirket değişikliği konularında yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Artık 60 yaş altındaki herkes ömür boyu yenileme garantili poliçe alabilecek, bekleme süreleri ise yalnızca ilk poliçe döneminde uygulanacak. Şirket değişikliklerinde hak kaybı yaşanmayacak ve sigortalıların teminatları güvence altına alınacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile özel sağlık sigortalarında uzun süredir tartışma yaratan birçok konuya açıklık getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bekleme Süresi Artık Tek Dönemle Sınırlı
Sigortalının Hakları Güvence Altında
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın