Çin’den Influencer’lara ve Platformlara Yeni Düzenleme: Uzmanlık Zorunlu Hale Geliyor
Çin, sosyal medyada yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Artık tıp, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas konularda içerik üreten influencer’lar, bu alanlarda resmi eğitim ve yetkinliklerini belgelendirmek zorunda olacak. Platformlar da içerik üreticilerinin yeterliliklerini doğrulamak ve kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü olacak. Bu düzenleme, hem bilgi kalitesini artırmayı hem de kullanıcıların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin, sosyal medyada yanlış bilginin yayılmasına karşı bir adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu uygulama, ülkenin başlıca internet denetleyici kurumu olan Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından hayata geçirildi.
Ayrıca, şeffaflık ve güvenliği artırmak amacıyla, söz konusu içeriklerde kullanılan kaynakların açıkça belirtilmesi ve içeriğin dramatizasyon veya yapay zekâ unsurları içerip içermediğinin açıklanması gerekecek.
Yeni Çin düzenlemesinin amacı, kamu yararını doğrudan etkileyen konularda sosyal medyada yayılan bilgilerin kalitesini ve doğruluğunu garanti altına almak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın