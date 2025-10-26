onedio
Çin’den Influencer’lara ve Platformlara Yeni Düzenleme: Uzmanlık Zorunlu Hale Geliyor

Çin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
26.10.2025 - 18:21

Çin, sosyal medyada yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Artık tıp, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas konularda içerik üreten influencer’lar, bu alanlarda resmi eğitim ve yetkinliklerini belgelendirmek zorunda olacak. Platformlar da içerik üreticilerinin yeterliliklerini doğrulamak ve kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü olacak. Bu düzenleme, hem bilgi kalitesini artırmayı hem de kullanıcıların güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Çin, sosyal medyada yanlış bilginin yayılmasına karşı bir adım attı.

Ekim itibarıyla, tıp, hukuk, eğitim veya finans gibi hassas konuları ele alan içerik üreten kişiler, bu alanlarda resmi bir eğitim aldıklarını ve bilgi paylaşımı yapmaya yetkin olduklarını belgelendirmek zorunda olacak.

Bu uygulama, ülkenin başlıca internet denetleyici kurumu olan Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından hayata geçirildi.

Hem influencer’lar hem de önde gelen sosyal ağlar için yükümlülükler getiriliyor.

İçerik üreticileri iki aylık süre içinde sertifikalarını, diplomalarını veya doğrulanmış belgelerini sunarak tıp, hukuk, eğitim veya finansla ilgili bilimsel ve akademik olarak güvenilir içerik üretebilecek yetkinliğe sahip olduklarını kanıtlamak zorunda.

Ayrıca, şeffaflık ve güvenliği artırmak amacıyla, söz konusu içeriklerde kullanılan kaynakların açıkça belirtilmesi ve içeriğin dramatizasyon veya yapay zekâ unsurları içerip içermediğinin açıklanması gerekecek.

Douyin (Çin TikTok’u), Bilibili veya Weibo gibi platformlar ise influencer’ların belgelerini doğrulamak ve her şeyin eksiksiz olduğundan emin olmakla yükümlü olacak. Bunun yanında kullanıcılarını, bilgi paylaşırken yasal ve bilimsel sorumlulukları konusunda uyarmak zorundalar.

CAC ayrıca tıbbi hizmet veya ürünlerin reklamını tamamen yasakladı.

Hassas içeriklerle ilgili diğer önlemler, gizli reklamları hedefliyor. Tüm biçimlerde tıbbi hizmet ve ürünlerin reklamı (ilaçlar, takviyeler, çevrimiçi danışmanlık, sağlık gıdaları vb.) yasaklandı. Aynı zamanda eğitim formatı altında ürün tanıtımı yapan veya mesleki kimlik taklidi yapan hesaplar kaldırılacak.

Son olarak, platformların algoritmalarını, eğitim içerikleri görünümünde sunulan cinsel içerikleri tespit edip engelleyecek şekilde eğitmeleri zorunlu kılındı.

Yeni Çin düzenlemesinin amacı, kamu yararını doğrudan etkileyen konularda sosyal medyada yayılan bilgilerin kalitesini ve doğruluğunu garanti altına almak.

Bu yaklaşım, Google’ın YMYL (Your Money or Your Life – Paranız veya Hayatınız) içerikleri için izlediği politikayla benzerlik gösteriyor.

YMYL içerik kategorisine giren web siteleri, tıp, hukuk, finans, güvenlik veya alışveriş gibi kullanıcıların sağlık, güvenlik ve finansal durumunu etkileyebilecek konularla ilgileniyor. Google, bu tür içeriklerin sıralamasını değerlendirirken daha sıkı kriterler uyguluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
