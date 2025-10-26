Çin’den Influencer’lara ve Platformlara Yeni Düzenleme: Uzmanlık Zorunlu Hale Geliyor

Douyin (Çin TikTok’u), Bilibili veya Weibo gibi platformlar ise influencer’ların belgelerini doğrulamak ve her şeyin eksiksiz olduğundan emin olmakla yükümlü olacak. Bunun yanında kullanıcılarını, bilgi paylaşırken yasal ve bilimsel sorumlulukları konusunda uyarmak zorundalar.

CAC ayrıca tıbbi hizmet veya ürünlerin reklamını tamamen yasakladı.

Hassas içeriklerle ilgili diğer önlemler, gizli reklamları hedefliyor. Tüm biçimlerde tıbbi hizmet ve ürünlerin reklamı (ilaçlar, takviyeler, çevrimiçi danışmanlık, sağlık gıdaları vb.) yasaklandı. Aynı zamanda eğitim formatı altında ürün tanıtımı yapan veya mesleki kimlik taklidi yapan hesaplar kaldırılacak.

Son olarak, platformların algoritmalarını, eğitim içerikleri görünümünde sunulan cinsel içerikleri tespit edip engelleyecek şekilde eğitmeleri zorunlu kılındı.