onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Bu Kadar Yaramaz Olmalarının Sebebi Ne? Turuncu Kedilerin Yüzyıllık Gizemi Ortaya Çıktı

Bu Kadar Yaramaz Olmalarının Sebebi Ne? Turuncu Kedilerin Yüzyıllık Gizemi Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 16:47

Turuncu kediler uzun yıllardır hem sevimlilikleri hem de hareketli tavırlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları, bu özel tüy renginin ardındaki genetik mekanizmayı nihayet ortaya çıkardı. Stanford Üniversitesi’nde yürütülen yeni araştırma, turuncu kedilerin renklerinin kökenine ışık tutarken, yıllardır süregelen “yaramazlık” algısının da bilimsel bir temeli olmadığını gösterdi.

Kaynak: SÖZCÜ

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim insanları, uzun süredir merak edilen turuncu kedilerin gizemini sonunda çözdü.

Bilim insanları, uzun süredir merak edilen turuncu kedilerin gizemini sonunda çözdü.

Stanford Üniversitesi’nden genetikçi Chris Kaelin ve ekibinin yürüttüğü araştırmaya göre, kedilerin o parlak turuncu tonlarını oluşturan sır, X kromozomu üzerindeki minik bir genetik silinmeden kaynaklanıyor.

Ekip, normal şartlarda devreye girmemesi gereken “Arhgap36” adlı genin, bu değişim sayesinde pigment üreten hücrelerde aktif hale geldiğini belirledi.

Bu gen devreye girdiğinde, melanin üretiminin son aşaması duruyor ve sonuç olarak koyu tonlar yerine parlak turuncu renkler ortaya çıkıyor. Kaelin, “Turuncu kediler, genetik kuralların neredeyse hiçbirine uymayan nadir bir istisna olarak biliniyordu. Nihayet bunun nedenini anladık” dedi.

Neden Çoğu Turuncu Kedi Erkek?

Neden Çoğu Turuncu Kedi Erkek?

Turuncu rengi belirleyen gen, X kromozomu üzerinde yer alıyor.

  • Erkek kediler (XY) yalnızca bir X kromozomuna sahip oldukları için bu genin tek bir kopyası bile turuncu olmaları için yeterli.

  • Dişi kediler (XX) ise iki kopyayı birden taşımak zorunda. Aksi halde biri aktif, diğeri pasif X kromozomu nedeniyle turuncu-siyah karışımı yani kalkerli veya kaplumbağa kabuğu desenli tüy rengine sahip oluyorlar.

Bu nedenle dünyadaki turuncu kedilerin yaklaşık %80’i erkek.

“Turuncu Kediler Daha Yaramazdır” Söylemi Çöktü

Araştırma aynı zamanda popüler bir efsaneyi de çürüttü. Bilim insanlarına göre bu gen sadece derideki pigment hücrelerini etkiliyor; davranış ya da karakter üzerinde hiçbir etkisi yok. Yani “turuncu kediler hiperaktif ve yaramaz olur” inancı tamamen gözleme dayalı bir yanılgı. İnsanlar genellikle turuncu kedilerin çoğunun erkek olmasından kaynaklı bu genellemeyi yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın