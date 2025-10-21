"Bu Neden Konuşulmuyor": Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Yaşadığı Komplikasyonu Anlatan Kadın

Whitney Marie, hem kendisinin hem de kız kardeşi Abby’nin tüp mide ameliyatı sonrası yaşadığı beklenmedik bir yan etkiyi paylaştı. TikTok’ta anlattığına göre, ameliyat sonrası oturmak eskisi kadar kolay değil ve kalça kemiğinin belirginleşmesi ciddi ağrıya yol açıyor. Kız kardeşi ise bu yüzden rahat oturabilmek için özel bir koltuk istemek zorunda kalmış.

İşte detaylar...