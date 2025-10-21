"Bu Neden Konuşulmuyor": Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Yaşadığı Komplikasyonu Anlatan Kadın
Whitney Marie, hem kendisinin hem de kız kardeşi Abby’nin tüp mide ameliyatı sonrası yaşadığı beklenmedik bir yan etkiyi paylaştı. TikTok’ta anlattığına göre, ameliyat sonrası oturmak eskisi kadar kolay değil ve kalça kemiğinin belirginleşmesi ciddi ağrıya yol açıyor. Kız kardeşi ise bu yüzden rahat oturabilmek için özel bir koltuk istemek zorunda kalmış.
Whitney Marie, hem kendisinin hem de kız kardeşi Abby’nin tüp mide ameliyatı geçirdiğini ve sonrasında beklemediği bir yan etkiyle karşılaştıklarını paylaştı.
Whitney, ameliyat sonrası otururken kalça kemiğinin çok belirgin hale geldiğini ve bu yüzden ağrı hissettiğini belirtti.
Videoya yorum yapanlar da benzer sorunlar yaşadıklarını aktardı.
