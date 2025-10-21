onedio
"Bu Neden Konuşulmuyor": Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Yaşadığı Komplikasyonu Anlatan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 11:10

Whitney Marie, hem kendisinin hem de kız kardeşi Abby’nin tüp mide ameliyatı sonrası yaşadığı beklenmedik bir yan etkiyi paylaştı. TikTok’ta anlattığına göre, ameliyat sonrası oturmak eskisi kadar kolay değil ve kalça kemiğinin belirginleşmesi ciddi ağrıya yol açıyor. Kız kardeşi ise bu yüzden rahat oturabilmek için özel bir koltuk istemek zorunda kalmış.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/370...
Whitney Marie, hem kendisinin hem de kız kardeşi Abby’nin tüp mide ameliyatı geçirdiğini ve sonrasında beklemediği bir yan etkiyle karşılaştıklarını paylaştı.

TikTok hesabında yaptığı paylaşımda, ameliyattan sonra oturmanın kendisi için zorlaştığını anlattı. “Bunun konuşulması gerekiyor' dedi.

Whitney, ameliyat sonrası otururken kalça kemiğinin çok belirgin hale geldiğini ve bu yüzden ağrı hissettiğini belirtti.

Kız kardeşi Abby’nin tek dileği ise rahat oturabilmek için özel bir araba koltuğu almakmış. Whitney’e göre, artık sadece deri ve kemik kaldığı için oturmak eskisi gibi kolay değil; yatarken bile kemik altına değiyor ve acı veriyor.

Videoya yorum yapanlar da benzer sorunlar yaşadıklarını aktardı.

Kullanıcılar, sert sandalyelerde oturmanın artık mümkün olmadığını belirtti. Bir kullanıcı ise düşüp kalçasını incittiğini ve günlerce yürüyemediğini yazdı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
