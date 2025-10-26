Bu Haftanın En Şanslı 3 Burcu: Hayat Onlar İçin Yepyeni Bir Döneme Giriyor

Bu hafta senin için “doğru yerde, doğru zamanda olma” haftası Kova! Hayatına girecek bir kişi ya da karşına çıkacak bir fırsat, uzun vadeli bir değişimin kapısını aralayabilir. Evren seni fark ediyor, çünkü artık enerjin dikkat çekici biçimde yüksek. Ne yaparsan yap, özgünlüğünden ödün verme; tam da bu yönün seni başarıya götürecek. Ay’ın Oğlak burcundaki etkisiyle fikirlerini somut hale getirecek güce sahipsin. Evrenin mesajı açık: Olduğun gibi olmaya devam et, çünkü şans tam da orada gizli.