onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Bu Haftanın En Şanslı 3 Burcu: Hayat Onlar İçin Yepyeni Bir Döneme Giriyor

Bu Haftanın En Şanslı 3 Burcu: Hayat Onlar İçin Yepyeni Bir Döneme Giriyor

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 17:24

Evren bu hafta cesurları ödüllendiriyor. Akrep sezonunun yoğun enerjisiyle birlikte bazı burçlar adeta küllerinden yeniden doğuyor. Uzun süredir tıkanmış gibi hissettikleri konular açılıyor, fırsatlar peş peşe geliyor. Bu dönem, “şans” kavramının ne kadar çok emek ve içsel güçle bağlantılı olduğunu hatırlatıyor. İşte 27 Ekim’den itibaren hayatı bambaşka bir yöne evrilecek, bu haftanın en şanslı 3 burcu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Tam anlamıyla kendi sezonunun doruğundasın Akrep! Evrenin enerjisi seninle aynı frekansta titreşiyor. Uzun süredir çabaladığın konular nihayet netlik kazanıyor ve gücünü fark ettiğinde, olayların nasıl lehine döndüğüne sen bile şaşıracaksın. Bu hafta, sahne senin! İster aşk hayatında, ister iş alanında, tüm gözler sende olacak. Ay’ın Oğlak burcundaki konumu seni hem pratik hem de stratejik kılıyor. Kısacası, hem aklınla hem sezgilerinle hareket ederek şansını kendin yaratıyorsun.

Yay Burcu

Özgür ruhun bu hafta seni zirveye taşıyor Yay! Uzun zamandır aradığın o ferahlık hissi sonunda kapında. Evren seni destekliyor ve artık sınırların kalkıyor. Eğer son dönemde sıkışmış hissediyorsan, bu enerjiyle nefes alacaksın. Ay’ın Oğlak burcundaki etkisi, hayallerini somut fırsatlara dönüştürmeni sağlıyor. Bu, öylesine gelen bir şans değil, inandığın şeylerin karşılığını alma zamanı.

Kova Burcu

Bu hafta senin için “doğru yerde, doğru zamanda olma” haftası Kova! Hayatına girecek bir kişi ya da karşına çıkacak bir fırsat, uzun vadeli bir değişimin kapısını aralayabilir. Evren seni fark ediyor, çünkü artık enerjin dikkat çekici biçimde yüksek. Ne yaparsan yap, özgünlüğünden ödün verme; tam da bu yönün seni başarıya götürecek. Ay’ın Oğlak burcundaki etkisiyle fikirlerini somut hale getirecek güce sahipsin. Evrenin mesajı açık: Olduğun gibi olmaya devam et, çünkü şans tam da orada gizli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın