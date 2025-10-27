Yeni Hayatınızın İlk Günü: Kışın Çamaşırlarınızı Hızla Kurutacak Hayat Kurtaran Tüyo

Uzman tavsiyesine göre yapmanız gereken tek şey, makineye temiz ve kuru bir havlu atmak. Bu basit hamle, havlunun ıslak kıyafetlerinizdeki fazla nemi hızla emmesini sağlıyor.

Kuru havlu yöntemi sayesinde, çamaşırlarınız daha az nemli bir şekilde makineden çıkar. Bu da kurutma süresini büyük ölçüde kısaltır. Böylece kış aylarında sıkça kullanılan ısıtıcı, kurutma makinesi veya kalorifer gibi enerji tüketen cihazları daha az çalıştırmak zorunda kalırsınız. Hatta uzmanlar kurutma makinesi kullananların bile bu yöntemi uygulayarak kurutma süresini kısaltabileceğini ve elektrik faturalarında gözle görülür bir düşüş sağlayabileceklerini söylüyor.