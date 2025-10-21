onedio
Uzmanlar Açıkladı: Daha İyi Bir Cinsel Hayatın Sırrı Bu Beslenme Şeklinde Saklı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 17:38

Tıp dünyasında son zamanlarda Akdeniz tarzı beslenmenin hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel işlevi artırmaya yardımcı olabileceği konuşuluyor. Çinli araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, bu beslenme düzenini takip eden kişilerin daha güçlü pelvik tabanlara sahip olduğunu ve bunun sonucunda cinsel sağlıklarının daha iyi olduğunu ortaya koydu. Daha önce göz ardı edilen bu bulgular, diyetin pelvik taban sağlığındaki kritik rolünü vurguluyor.

Sağlıklı beslenme düzenlerinin çeşitli kronik hastalıkların önlenmesi ve yönetimindeki rolü yaygın olarak bilinmektedir.

Ancak pelvik taban disfonksiyonu (PTD) adı verilen, cinsel işlev bozukluğu ve idrar kaçırma gibi durumları içeren sorunlarda diyetin etkisi üzerine odaklanılması yenidir.

Araştırmacılar, 31 çalışmadan elde edilen verileri analiz ederek, zeytinyağı, kuruyemişler, yağsız proteinler, meyve ve sebzeler gibi anti-enflamatuar gıdalar açısından zengin bir diyeti benimseyenlerin cinsel işlevlerinin iyileştiğini ve idrar kaçırma semptomlarının azaldığını buldu. Buna karşın, rafine karbonhidratlar, doymuş yağlar ve ultra işlenmiş gıdalardan oluşan pro-enflamatuar bir diyet, PTD riskinin artmasıyla ilişkilendirildi.

Akdeniz diyetinin cinsel sağlık üzerindeki olumlu etkileri, sadece genel anti-enflamatuar özellikleriyle sınırlı değil.

Araştırmacılar, zeytinyağı ve polifenoller açısından zengin benzersiz yapısının, ereksiyonlarda önemli rol oynayan endotelyal nitrik oksit üretimini doğrudan iyileştirdiğini belirtiyor. Bu 'çift mekanizma', diyetin damar sağlığını destekleyen spesifik etkilerinden kaynaklanan daha büyük bir etkiyi açıklıyor.

PTD'nin idrarla ilgili semptomlarında ise, sağlıklı beslenmenin faydalarının kilo kaybı ile daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğu hipotezi öne sürüldü. Fazla vücut ağırlığı, pelvik taban kasları ve mesane üzerinde baskı yaratarak intra-abdominal basıncı artırır. Bu nedenle, kilo kaybını teşvik eden herhangi bir diyet, mekanik stresi azaltarak bu semptomları iyileştirebilir.

Bu bulgular Akdeniz diyetini özellikle metabolik risk faktörleri olan hastalar için pelvik taban sağlığını iyileştirmek üzere kliniklerde önerilebilecek sağlam, kanıta dayalı bir strateji olarak konumlandırıyor.

Ancak, nedensel çıkarımların zor olduğu gözlemsel çalışmaların sınırlamaları olduğunu ve gelecekteki araştırmaların vücut ağırlığı gibi faktörleri daha iyi ayarlaması gerektiğini de kabul ediyorlar.

Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için Kegel egzersizleri hala önerilirken, artık beslenme stratejileri de bu alandaki müdahalelerin önemli bir parçası olarak görülmelidir.

