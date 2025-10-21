Uzmanlar Açıkladı: Daha İyi Bir Cinsel Hayatın Sırrı Bu Beslenme Şeklinde Saklı

Ancak, nedensel çıkarımların zor olduğu gözlemsel çalışmaların sınırlamaları olduğunu ve gelecekteki araştırmaların vücut ağırlığı gibi faktörleri daha iyi ayarlaması gerektiğini de kabul ediyorlar.

Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için Kegel egzersizleri hala önerilirken, artık beslenme stratejileri de bu alandaki müdahalelerin önemli bir parçası olarak görülmelidir.