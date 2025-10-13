Meyve Suyu Deyip Geçmeyin: Uzmanlara Göre Bağışıklığınızı Zirveye Çıkaracak 6 Meyve Suyu
Meyve suları, hem vitamin deposu olmalarıyla övülüyor hem de şeker bombası olmalarıyla eleştiriliyor. Ama burada önemli olan detay şu; her meyve suyu aynı değil. Bazıları sağlığınıza sağlık katarken, bazıları gizli bir kalori tuzağı olabilir. İşte diyetisyenlerin önerileriyle, market raflarında bulabileceğiniz en sağlıklı 6 meyve suyu ve ipuçları 👇
Kaynak: Goodrx
Sağlıklı meyve suyu, vücudunuza enerji ve besin sağlayan doğal bir kaynak olmalıdır. Peki sağlıklısını seçmek için nelere dikkat etmelisiniz?
1. Pancar suyu sporcuların gözdesi olarak bilinir.
2. Kuru erik suyu, C vitamini, potasyum ve birçok B vitamini için iyi bir kaynaktır.
3. Domates suyu, C vitamini, potasyum ve likopen bakımından zengindir.
4. Hiçbir kahvaltı portakal suyuyla yarışamaz.
5. Kızılcık suyu, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisiyle bilinir.
6. Listenin zirvesinde antioksidan deposu olarak yer alan nar suyu, bağışıklığı güçlendirmeye birebirdir.
Market raflarında sayısız seçenek arasında kaybolmadan önce birkaç küçük detaya dikkat etmeniz gerekiyor.
