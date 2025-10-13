Meyve Suyu Deyip Geçmeyin: Uzmanlara Göre Bağışıklığınızı Zirveye Çıkaracak 6 Meyve Suyu

Her şeyden önce etiket okumayı alışkanlık haline getirin; seçeceğiniz meyve suyunda “%100 meyve suyu” ibaresi gördüğünüzden emin olun. “Meyve nektarı” ya da “içecek” olarak geçen ürünlerde genellikle şeker ve katkı maddesi bulunur.

Ayrıca meyve suyunun vitamin oranlarına göz atın; en az %10 günlük değer sunanlar besin açısından daha güçlüdür. Antioksidan bakımından zengin meyveler, özellikle nar, kızılcık ve domates gibi koyu renkli olanlar, en iyi seçeneklerdir. Lif açısından zayıf oldukları için, meyve suyunuzu chia ya da keten tohumu ekleyerek daha doyurucu hale getirebilirsiniz. Kısacası seçimizi yapmadan önce aldığınız meyve suyunun paket etiketini dikkatlice araştırın.