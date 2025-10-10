onedio
Kalbi Koruyor, Kanseri Uzakta Tutuyor: Şifa Deposu Alıç Tekrardan Tezgahların Gözdesi Oldu

Kalbi Koruyor, Kanseri Uzakta Tutuyor: Şifa Deposu Alıç Tekrardan Tezgahların Gözdesi Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 11:20

Sonbaharın gelişiyle birlikte tezgahlarda alıç bolluğu yaşanıyor. Doğal ortamlarda kendiliğinden yetişen bu kırmızı meyve, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kalp ve damar sağlığına iyi geldiği, sinir ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen alıç, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olarak öne çıkıyor.

Kalp ve damar sağlığına iyi geldiği, sinir ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen alıç, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, ayrıca serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırarak kansere karşı koruyucu etkisi bulunduğunu belirtiyor. Dağ yamaçlarında doğal şekilde yetişen alıç, köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Kilosu 150 liradan satılan bu şifa deposu meyveye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Alıç meyvesi, hem taze hem de işlenmiş halleriyle farklı şekillerde tüketilebilir.

Alıç meyvesi, hem taze hem de işlenmiş halleriyle farklı şekillerde tüketilebilir.

Taze Alıç: Yıkandıktan sonra doğrudan ya da doğranarak yenebilir. Ekşi ve hafif tatlı bir aroması vardır. Ancak, tıpkı elma çekirdeği gibi siyanür içerebilen çekirdekleri yenmemelidir.

Kurutulmuş Alıç: Kurutulmuş meyveleri, yaprakları veya çiçekleri çay olarak demlenebilir. Aynı zamanda yemeklerde doğal bir aroma verici olarak da kullanılabilir.

Alıç Reçeli ve Özü: Alıçtan yapılan reçeller kahvaltılarda, tatlılarda veya sos olarak kullanılabilir. Ayrıca, meyve özleri çeşitli doğal içeceklerde de yer alır.Alıç Sirkesi: Alıç özü fermente edilerek sirke yapılabilir.

Taze alıç, en yüksek besin değerine sahip tüketim şeklidir. Ancak tadı çok ekşi gelirse bal veya şekerle tatlandırılabilir. Özellikle kalp, tansiyon veya kan sulandırıcı ilaç kullananların alıç tüketmeden önce doktoruna danışması önerilir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
