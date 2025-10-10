Kalbi Koruyor, Kanseri Uzakta Tutuyor: Şifa Deposu Alıç Tekrardan Tezgahların Gözdesi Oldu

Taze Alıç: Yıkandıktan sonra doğrudan ya da doğranarak yenebilir. Ekşi ve hafif tatlı bir aroması vardır. Ancak, tıpkı elma çekirdeği gibi siyanür içerebilen çekirdekleri yenmemelidir.

Kurutulmuş Alıç: Kurutulmuş meyveleri, yaprakları veya çiçekleri çay olarak demlenebilir. Aynı zamanda yemeklerde doğal bir aroma verici olarak da kullanılabilir.

Alıç Reçeli ve Özü: Alıçtan yapılan reçeller kahvaltılarda, tatlılarda veya sos olarak kullanılabilir. Ayrıca, meyve özleri çeşitli doğal içeceklerde de yer alır.Alıç Sirkesi: Alıç özü fermente edilerek sirke yapılabilir.

Taze alıç, en yüksek besin değerine sahip tüketim şeklidir. Ancak tadı çok ekşi gelirse bal veya şekerle tatlandırılabilir. Özellikle kalp, tansiyon veya kan sulandırıcı ilaç kullananların alıç tüketmeden önce doktoruna danışması önerilir.