Öğrenmemek Ayıp: Muzların 16 Gün Boyunca Taptaze Kalmasını Sağlayan Basit Tüyo

Öncelikle muzları saplarından ayırıp kesin ve hava almayacak şekilde sıkıca kapatabileceğiniz bir cam bir kavanozun içine yerleştirin. Ardından, kavanozu doğrudan ışıktan uzak, yaklaşık 12 derece sıcaklıkta sabit bir ortamda saklayın. Mutfak gibi sıcaklığın sık sık değiştiği alanlardan ise özellikle kaçının.

Bu sayede muzların havayla ve etilen gazıyla teması en aza iner. Kontrollü bir ortamda saklandıkları için olgunlaşma süreci yavaşlar, böylece muzlar uzun süre taptaze ve sarı kalır.