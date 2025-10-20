onedio
Öğrenmemek Ayıp: Muzların 16 Gün Boyunca Taptaze Kalmasını Sağlayan Basit Tüyo

Ömer Faruk Kino
20.10.2025 - 15:49

Dolaba kaldırıp unuttuğunuz muzu günler sonra kararırmış bir şekilde tekrardan bulmak herkesin başına en az bir kere gelmiştir. Bu yüzden de muzların sapını streç filme sarmak, buzdolabında kağıt havluyla saklamak gibi pek çok kulaktan dolma tüyolar internette dolaşıyor. Anca son günlerde TikTok'ta çok konuşulan ve gerçekten de işe yaradığı iddia edilen yeni bir tüyo tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Buyrun olayın detaylarına 👇

Bir TikTok kullanıcısının popülerleştirdiği bu yöntemle, muzlar tam on altı gün boyunca taze ve sarı kalıyor.

Bu yöntemele muzlar ne yumuşuyor ne de kararıyor. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi gelen bu tüyo aslında sadece doğru uygulanmış bir ev bilimi meselesi. Bu aradaki amaç, muzun olgunlaşmasını hızlandıran sıcaklık, ışık ve etilen gazını kontrol altında tutmak.

Bu yöntem şaşırtıcı bir şekilde evdeki malzemelerle yapılabilecek kadar basit.

Öncelikle muzları saplarından ayırıp kesin ve hava almayacak şekilde sıkıca kapatabileceğiniz bir cam bir kavanozun içine yerleştirin. Ardından, kavanozu doğrudan ışıktan uzak, yaklaşık 12 derece sıcaklıkta sabit bir ortamda saklayın. Mutfak gibi sıcaklığın sık sık değiştiği alanlardan ise özellikle kaçının.

Bu sayede muzların havayla ve etilen gazıyla teması en aza iner. Kontrollü bir ortamda saklandıkları için olgunlaşma süreci yavaşlar, böylece muzlar uzun süre taptaze ve sarı kalır.

Yöntemi popülerleştiren kişi, yarım bırakılan muzların ertesi gün kararması sorununa çözüm ararken bu formülü bulduğunu söylüyor.

Ne sapı sarmaya ne de başka bir şeye gerek var. Sadece bir kavanoz ve serin, karanlık bir köşe yeterli.

Bu tür ev çözümleri ileri teknolojiye veya karmaşık malzemelere ihtiyaç olmadığını, sadece elinizdeki meyveyi biraz daha iyi tanımanın yeterli olduğunu gösteriyor. Bu basit ve temiz yöntemle, muzlarınızın ömrünü normal saklama yöntemlerinden çok daha fazla uzatabilirsiniz.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
