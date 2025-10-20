onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaparsa O Yapar: Dünyaca Ünlü YouTuber MrBeast Banka Açıyor

Yaparsa O Yapar: Dünyaca Ünlü YouTuber MrBeast Banka Açıyor

Youtube youtuber
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 12:29

Dünya üzerindeki “ölmeden önce yapılacak 100 şey” listesini tamamlayabilecek tek kişi olan YouTuber MrBeast’in, şimdi de bir banka açmaya hazırlandığı iddia edildi. MrBeast, yeni bir bankacılık ve kripto para uygulaması için ticari marka başvurusunda bulundu.

Detaylar...

Kaynak: https://bravenewcoin.com/insights/mrb...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube yıldızı MrBeast, kendi bankacılık ve kripto para platformunu hayata geçirmek için gerekli başvuruları yaptı.

YouTube yıldızı MrBeast, kendi bankacılık ve kripto para platformunu hayata geçirmek için gerekli başvuruları yaptı.

13 Ekim 2025’te yapılan marka başvurusu, sosyal medya fenomeninin “MrBeast Financial” adını taşıyan bir uygulama ile finans sektörüne adım atmayı planladığını ortaya koyuyor. Başvuruyu, MrBeast’in gerçek adıyla, yani Jimmy Donaldson, şirketi Beast Holdings LLC üzerinden gerçekleştirdi.

MrBeast’in sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı şu anda 445 milyonu aşıyor. Bu, ona birçok geleneksel bankanın kuruluş döneminde sahip olduğu potansiyel müşteri kitlesinden çok daha geniş bir kitle sunuyor. Sayılarla ifade etmek gerekirse, bu sayı Amerika Birleşik Devletleri’nin toplam nüfusunu bile geride bırakıyor.

MrBeast Financial’in sunmayı planladığı hizmetler neler?

MrBeast Financial’in sunmayı planladığı hizmetler neler?

Ticari marka başvurusu, finansal hizmetler açısından oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kullanıcılar nakit avans alabilecek, kripto para ticareti yapabilecek ve yatırım bankacılığı hizmetlerinden faydalanabilecek. Ayrıca uygulama, hızlı nakit ihtiyacı olanlara küçük krediler sunacak mikrofinans hizmetlerini de içerecek.

Diğer planlanan özellikler arasında kredi ve banka kartları çıkarmak, kripto ödemelerini işlemek ve finansal eğitim sağlamak da bulunuyor. Uygulama ayrıca, kullanıcıların dijital para birimlerini doğrudan birbirleriyle takas edebilecekleri merkezi olmayan borsaları işletmeyi de hedefliyor. MrBeast Financial, bir hizmet olarak yazılım platformu şeklinde çalışacak. Yani şirket, teknolojiyi kendi bünyesinde barındıracak ve kullanıcılar telefonları veya bilgisayarları üzerinden bu teknolojiye erişebilecek. Başvuru, üç farklı ticari marka kategorisini kapsıyor; bu da projenin sadece küçük bir yan girişim olmadığını ortaya koyuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın