Yaparsa O Yapar: Dünyaca Ünlü YouTuber MrBeast Banka Açıyor

Ticari marka başvurusu, finansal hizmetler açısından oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kullanıcılar nakit avans alabilecek, kripto para ticareti yapabilecek ve yatırım bankacılığı hizmetlerinden faydalanabilecek. Ayrıca uygulama, hızlı nakit ihtiyacı olanlara küçük krediler sunacak mikrofinans hizmetlerini de içerecek.

Diğer planlanan özellikler arasında kredi ve banka kartları çıkarmak, kripto ödemelerini işlemek ve finansal eğitim sağlamak da bulunuyor. Uygulama ayrıca, kullanıcıların dijital para birimlerini doğrudan birbirleriyle takas edebilecekleri merkezi olmayan borsaları işletmeyi de hedefliyor. MrBeast Financial, bir hizmet olarak yazılım platformu şeklinde çalışacak. Yani şirket, teknolojiyi kendi bünyesinde barındıracak ve kullanıcılar telefonları veya bilgisayarları üzerinden bu teknolojiye erişebilecek. Başvuru, üç farklı ticari marka kategorisini kapsıyor; bu da projenin sadece küçük bir yan girişim olmadığını ortaya koyuyor.