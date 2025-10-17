onedio
Yapay Zeka Furyasına Karşı İlk Protestolar Başladı: Stop AI Hareketi

Ömer Faruk Kino
17.10.2025 - 16:17

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, yapay zeka artık yalnızca bir yenilik değil, aynı zamanda küresel bir tartışma konusu haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu gelişmeler en fazla kaygı uyandırırken, Türkiye’de toplumun üçte biri duygularını “hem korku hem merak” arasında tanımlıyor. Dünyanın dört bir yanında, yapay zekanın sınırlandırılmasını talep eden sesler yükseliyor.

Yapay zeka, sağlıktan sanata, her alanda gelişmeye ve giderek yayılmaya devam ediyor.

Yapay zeka tartışmaları öyle bir boyuta ulaştı ki, artık insanlar bu teknolojiyi tamamen durdurmayı amaçlayan küresel bir hareket başlattı: Stop AI. Hızla yayılan bu oluşum, yapay zekanın insan kontrolünden çıkabileceği ve insanların elinden işini alabileceği gibi endişeleri temel alıyor. 

Son yapılan Pew Research Center araştırması, yapay zekaya dair endişenin küresel ölçekte ne kadar yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Ankete katılanların ortalama %43’ü, bu teknolojiye karşı hem merak hem de tedirginlik hissettiğini ifade etti. Katılımcıların %34’ü yapay zekadan doğrudan endişe duyduğunu söylerken, yalnızca %16’sı onu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Veriler, dünya genelinde yapay zekaya yönelik duyguların hâlâ belirsizlik ve çelişkiyle örülü olduğunu gösteriyor.

Yapay zekayı durdurmayı hedefleyen bu hareketi, bazı insanlar “modern bir ludizm” olarak tanımlıyor.

Sanayi Devrimi döneminde makineleri parçalayan işçilerin tavrına benzeyen bu yaklaşım, teknolojinin insan emeği ve varoluşu üzerindeki etkilerine dair eski korkuları yeniden gündeme getiriyor. 

Yani “Stop AI” hareketi ile Ludizm (ya da Ludite hareketi) arasındaki ortak nokta, teknolojik ilerlemenin insan hayatını tehdit ettiğine dair duyulan endişe ve direnç denebilir. İkisi de, “teknolojinin kontrolsüz gelişimi topluma zarar verebilir” fikrinden besleniyor(du) fakat dönem, araçlar ve gerekçeler elbette farklı.

