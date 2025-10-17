Yapay Zeka Furyasına Karşı İlk Protestolar Başladı: Stop AI Hareketi

Yapay zeka tartışmaları öyle bir boyuta ulaştı ki, artık insanlar bu teknolojiyi tamamen durdurmayı amaçlayan küresel bir hareket başlattı: Stop AI. Hızla yayılan bu oluşum, yapay zekanın insan kontrolünden çıkabileceği ve insanların elinden işini alabileceği gibi endişeleri temel alıyor.

Son yapılan Pew Research Center araştırması, yapay zekaya dair endişenin küresel ölçekte ne kadar yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Ankete katılanların ortalama %43’ü, bu teknolojiye karşı hem merak hem de tedirginlik hissettiğini ifade etti. Katılımcıların %34’ü yapay zekadan doğrudan endişe duyduğunu söylerken, yalnızca %16’sı onu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Veriler, dünya genelinde yapay zekaya yönelik duyguların hâlâ belirsizlik ve çelişkiyle örülü olduğunu gösteriyor.