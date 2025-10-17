Yapay Zeka Furyasına Karşı İlk Protestolar Başladı: Stop AI Hareketi
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, yapay zeka artık yalnızca bir yenilik değil, aynı zamanda küresel bir tartışma konusu haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu gelişmeler en fazla kaygı uyandırırken, Türkiye’de toplumun üçte biri duygularını “hem korku hem merak” arasında tanımlıyor. Dünyanın dört bir yanında, yapay zekanın sınırlandırılmasını talep eden sesler yükseliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka, sağlıktan sanata, her alanda gelişmeye ve giderek yayılmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekayı durdurmayı hedefleyen bu hareketi, bazı insanlar “modern bir ludizm” olarak tanımlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın