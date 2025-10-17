Mango Kurucusu Isak Andic'in Şüpheli Ölümünde Şok İddia: Oğlu Cinayet Şüphelisi Oldu

İspanyol medyası El País’in aktardığına göre, polis kaynakları olayın cinayet olabileceği ihtimaliyle soruşturmayı sürdürüyor. Ayrıca kazanın yaşandığı sırada babasıyla yalnız olan Jonathan Andic’in ifadesi şüpheleri artırdı. El País, Andic’in çelişkili ifadeler verdiğini ve anlattıklarının Katalan polisinin bulgularıyla uyuşmadığını bildiriyor.

Buna ek olarak, Isak Andic’in partneri ve profesyonel golfçü Estefania Knuth, baba ile oğul arasındaki gerginliğe dikkat çekti. La Vanguardia gazetesi, Jonathan Andic’in Eylül ayında tanıktan şüpheli konumuna geçtiğini ve polis tarafından cep telefonu içeriğinin incelendiğini bildirdi.