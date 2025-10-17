onedio
Mango Kurucusu Isak Andic'in Şüpheli Ölümünde Şok İddia: Oğlu Cinayet Şüphelisi Oldu

Mango Kurucusu Isak Andic'in Şüpheli Ölümünde Şok İddia: Oğlu Cinayet Şüphelisi Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 12:50

Hazır giyim devi Mango’nun kurucusu Isak Andic’in geçen Aralık ayında hayatını kaybetmesi, İspanyol yetkililer tarafından yakından inceleniyor. Başta dağlık bölgede yaşanan bir kaza olarak bildirilen 71 yaşındaki iş insanının vefatı hakkında polis, artık cinayet şüphesi üzerinde duruyor ve Andic'in oğlu Jonathan Andic'in olası rolüne odaklanmış durumda.

Olay, Aralık 2024’te İspanya’nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde bir aile yürüyüşü sırasında gerçekleşmişti.

İspanyol medyası El País’in aktardığına göre, polis kaynakları olayın cinayet olabileceği ihtimaliyle soruşturmayı sürdürüyor. Ayrıca kazanın yaşandığı sırada babasıyla yalnız olan Jonathan Andic’in ifadesi şüpheleri artırdı. El País, Andic’in çelişkili ifadeler verdiğini ve anlattıklarının Katalan polisinin bulgularıyla uyuşmadığını bildiriyor.

Buna ek olarak, Isak Andic’in partneri ve profesyonel golfçü Estefania Knuth, baba ile oğul arasındaki gerginliğe dikkat çekti. La Vanguardia gazetesi, Jonathan Andic’in Eylül ayında tanıktan şüpheli konumuna geçtiğini ve polis tarafından cep telefonu içeriğinin incelendiğini bildirdi.

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşında ailesiyle Barselona’ya taşınan Isak Andic, dünya çapında yaklaşık 2.800 mağazası bulunan Mango’yu kurarak dünyanın en büyük moda gruplarından birine imza atmıştı.

Aile sözcüsü, soruşturmanın hızla sonuçlanacağına ve Jonathan Andic’in masumiyetinin kanıtlanacağına dair güvenlerinin tam olduğunu açıkladı. Öte yandan, Katalan polisi, iddiaları doğrulamak için şu aşamada yorum yapmadı.

