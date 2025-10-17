Mango Kurucusu Isak Andic'in Şüpheli Ölümünde Şok İddia: Oğlu Cinayet Şüphelisi Oldu
Kaynak: https://ww.fashionnetwork.com/news/Sp...
Hazır giyim devi Mango’nun kurucusu Isak Andic’in geçen Aralık ayında hayatını kaybetmesi, İspanyol yetkililer tarafından yakından inceleniyor. Başta dağlık bölgede yaşanan bir kaza olarak bildirilen 71 yaşındaki iş insanının vefatı hakkında polis, artık cinayet şüphesi üzerinde duruyor ve Andic'in oğlu Jonathan Andic'in olası rolüne odaklanmış durumda.
Olay, Aralık 2024’te İspanya’nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde bir aile yürüyüşü sırasında gerçekleşmişti.
İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşında ailesiyle Barselona’ya taşınan Isak Andic, dünya çapında yaklaşık 2.800 mağazası bulunan Mango’yu kurarak dünyanın en büyük moda gruplarından birine imza atmıştı.
