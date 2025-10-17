onedio
Nato Zirvesinde Çok Konuşulan İddia: TikTok Algoritması Askeri İçeriğe mi Yöneliyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 11:39

Avrupa merkezli kar amacı gütmeyen AI Forensics'in yeni bir araştırması, sosyal medya platformu TikTok'un Hollanda'daki kullanıcılarına, NATO zirvesi sırasında askeri içerikli ve savaş spekülasyonu videolarını yoğun bir şekilde öne çıkardığını ortaya koydu. Haziran ayında Lahey’de düzenlenen ve müttefiklerin savunma harcamalarına odaklanan zirve öncesinde ve sonrasında yapılan gözlemler, algoritmanın yönelimini gözler önüne serdi.

Kaynak: Euronews

Kaynak: https://tr.euronews.com/next/2025/10/...
Araştırmacılar Hollanda bazlı 12 farklı TikTok hesabı üzerinden "Nato haberleri, Nato" gibi tarafsız terimli aramalar yaptı. Ayrıca aynı hesapların "Sizin İçin" akışlarını inceledi.

İlk başta tarafsız olan içerik akışının hızla askeri çatışmalar, savaş senaryoları ve Üçüncü Dünya Savaşı spekülasyonlarına kaydığı tespit edildi. En dikkat çekici bulgu ise şuydu: 'Sizin İçin' videoların yüzde 40'ı askeri ve silah içerikli, yüzde 19'u ise savaş olasılıklarıyla ilgiliydi.

Raporda, 'Algoritma 'Sizin İçin' sayfasında, yüceltilmiş askeri içerikleri ve korkutucu savaş spekülasyonlarını tercih ediyordu,' ifadelerine yer verildi. Araştırmacılar, bu durumun 'potansiyel olarak savaş söylemlerini güçlendirebileceği' uyarısında bulundu.

Video arama sonuçları ise daha çok zirve haberlerine, devam eden çatışmalara ve NATO'nun askeri katkılarına odaklanıyordu.

Bu sonuçların da yaklaşık yüzde 23’ü askeri ve silah içerikliydi. Araştırma, içeriklerde sıkça bahsedilen coğrafyalara da odaklandı. İran, İsrail, Rusya, Filistin, Ukrayna ve ABD en çok adı geçen ülkeler arasındaydı. Çalışma, Hollandalı kullanıcıların İran, İsrail ve Rusya hakkında daha eleştirel videolar görme eğilimindeyken, Ukrayna ve Filistin toprakları hakkında daha olumlu içeriklerle karşılaştığını belirtti.

Genel tablo, hem "Sizin İçin" akışının hem de arama sonuçlarında NATO yanlısı bir duruşun hakim olduğunu gösteriyor.

Liderler düzeyinde, videolar genellikle ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı eleştirel bir dil sergilerken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'ye daha olumlu yaklaşıyordu. 

TikTok'un ana şirketi ByteDance, Euronews Next'in araştırma bulgularıyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Bu çalışma, büyük jeopolitik olaylar sırasında popüler sosyal medya algoritmalarının kullanıcıları nasıl yönlendirebileceği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getiriyor.

