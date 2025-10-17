Nato Zirvesinde Çok Konuşulan İddia: TikTok Algoritması Askeri İçeriğe mi Yöneliyor?

İlk başta tarafsız olan içerik akışının hızla askeri çatışmalar, savaş senaryoları ve Üçüncü Dünya Savaşı spekülasyonlarına kaydığı tespit edildi. En dikkat çekici bulgu ise şuydu: 'Sizin İçin' videoların yüzde 40'ı askeri ve silah içerikli, yüzde 19'u ise savaş olasılıklarıyla ilgiliydi.

Raporda, 'Algoritma 'Sizin İçin' sayfasında, yüceltilmiş askeri içerikleri ve korkutucu savaş spekülasyonlarını tercih ediyordu,' ifadelerine yer verildi. Araştırmacılar, bu durumun 'potansiyel olarak savaş söylemlerini güçlendirebileceği' uyarısında bulundu.