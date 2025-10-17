Nato Zirvesinde Çok Konuşulan İddia: TikTok Algoritması Askeri İçeriğe mi Yöneliyor?
Kaynak: https://tr.euronews.com/next/2025/10/...
Avrupa merkezli kar amacı gütmeyen AI Forensics'in yeni bir araştırması, sosyal medya platformu TikTok'un Hollanda'daki kullanıcılarına, NATO zirvesi sırasında askeri içerikli ve savaş spekülasyonu videolarını yoğun bir şekilde öne çıkardığını ortaya koydu. Haziran ayında Lahey’de düzenlenen ve müttefiklerin savunma harcamalarına odaklanan zirve öncesinde ve sonrasında yapılan gözlemler, algoritmanın yönelimini gözler önüne serdi.
Kaynak: Euronews
Araştırmacılar Hollanda bazlı 12 farklı TikTok hesabı üzerinden "Nato haberleri, Nato" gibi tarafsız terimli aramalar yaptı. Ayrıca aynı hesapların "Sizin İçin" akışlarını inceledi.
Video arama sonuçları ise daha çok zirve haberlerine, devam eden çatışmalara ve NATO'nun askeri katkılarına odaklanıyordu.
Genel tablo, hem "Sizin İçin" akışının hem de arama sonuçlarında NATO yanlısı bir duruşun hakim olduğunu gösteriyor.
