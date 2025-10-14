onedio
İstanbul'da Yaşamak İçin En İyi Semt Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
14.10.2025 - 13:41

Bebek’in ışıltısı, Ataşehir’in modernliği, Nişantaşı’nın şıklığı… Yıllardır İstanbul’un en prestijli semtleri olarak anılan bu bölgeler yerlerini başka bir yere kaybediyor olabilir. Çünkü yeni değerlendirmelere göre aslında İstanbul’da yaşam kalitesi açısından öne çıkan bölge, Sarıyer sınırları içinde yer alıyor. 

Kaynak: Sözcü

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bebek-suadiy...
İstanbul denince akla Bebek, Ataşehir ve Nişantaşı gibi gözde semtler gelse de, son yapılan değerlendirmelere göre bu yerlerin yaşam kalitesi düşündüğünüz kadar zirvede değil.

Son yapılan bir değerlendirmede, ulaşım, sosyal olanaklar, güvenlik, yeşil alan ve deniz yakınlığı kriterlerine göre yapılan sıralamada Sarıyer’deki İstinye, Yeniköy ve Tarabya öne çıkıyor. Boğaz hattının sunduğu ayrıcalıklar sayesinde bu bölgeler, İstanbul’un en yüksek yaşam standartlarına sahip noktaları arasında yer alıyor.

Sarıyer, son yıllarda İstanbul’un en gözde yaşam merkezlerinden biri haline geldi.

Doğayla iç içe yapısı, düzenli yerleşimi ve sakin atmosferiyle öne çıkan ilçe, modern kent yaşamına yakınlığı sayesinde dengeli bir yaşam alanı sunuyor. Özellikle İstinye, Yeniköy ve Tarabya; ulaşım ağlarına yakın konumları, geniş yeşil alanları, sahil yürüyüş yolları ve sosyal imkanlarıyla yaşam kalitesi açısından dikkat çekiyor. Bu semtler, şehir merkezine kolay erişim sağlarken aynı zamanda gürültüden ve kalabalıktan uzak, huzurlu bir yaşam ortamı sunmalarıyla öne çıkıyor.

Uzmanlara göre Sarıyer’in bu bölgeleri, yalnızca lüksü değil, konfor ve yaşanabilirliği de bir araya getiriyor.

Bebek, Ataşehir ve Nişantaşı gibi uzun süredir prestijli kabul edilen semtlerde artan yoğunluk ve yüksek kira fiyatları yaşamı zorlaştırırken, İstinye, Yeniköy ve Tarabya daha sürdürülebilir bir alternatif sunuyor. Boğaz’a yakın konumları, güvenli ortamları, sosyal yaşamın canlılığı ve yeşil alan oranlarının fazlalığıyla bu bölgeler, hem aileler hem de genç çalışanlar için İstanbul’da yaşam kalitesini yükselten yeni merkezler olarak öne çıkıyor.

Yorum Yazın