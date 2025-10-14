İstanbul'da Yaşamak İçin En İyi Semt Belli Oldu!
Bebek’in ışıltısı, Ataşehir’in modernliği, Nişantaşı’nın şıklığı… Yıllardır İstanbul’un en prestijli semtleri olarak anılan bu bölgeler yerlerini başka bir yere kaybediyor olabilir. Çünkü yeni değerlendirmelere göre aslında İstanbul’da yaşam kalitesi açısından öne çıkan bölge, Sarıyer sınırları içinde yer alıyor.
İstanbul denince akla Bebek, Ataşehir ve Nişantaşı gibi gözde semtler gelse de, son yapılan değerlendirmelere göre bu yerlerin yaşam kalitesi düşündüğünüz kadar zirvede değil.
Sarıyer, son yıllarda İstanbul’un en gözde yaşam merkezlerinden biri haline geldi.
Uzmanlara göre Sarıyer’in bu bölgeleri, yalnızca lüksü değil, konfor ve yaşanabilirliği de bir araya getiriyor.
