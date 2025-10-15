Uzmanlar "Sakın Dokunmayın" Diye Uyardı: Arabadaki Bu Tuş Ne İşe Yarıyor?

Uzmanlara göre, iç hava sirkülasyonu düğmesini sürekli açık tutmak klimayı daha hızlı soğutsa da, tehlikeli bir alışkanlık olabilir. Bu mod açıkken araç dışarıdan taze hava almaz; bunun yerine, aynı havayı, egzoz gazlarını ve zararlı kimyasallarla dolu havayı yeniden kabine basar. Bu yüzden aracın içinde kirli hava birikir ve solunur.

Kısa süreli maruziyet baş ağrısı ve mide bulantısına yol açabilirken, uzun vadede çok daha ciddi sağlık sorunları görülebilir. Güneş altında kalan araçlarda da plastik, kumaş ve yapıştırıcılar ısındığında formaldehit dahil toksik gazlar yayar. Uzmanlar bu nedenle, konfor uğruna iç hava sirkülasyonunu uzun süre açık bırakmanın, sağlığımızı ciddi şekilde riske attığını söylüyor.