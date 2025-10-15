onedio
Uzmanlar "Sakın Dokunmayın" Diye Uyardı: Arabadaki Bu Tuş Ne İşe Yarıyor?

araba
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 17:04

Sıcak yaz günlerinde araç kullanırken hepimizin aklında tek bir şey oluyor: Bir an önce serinlemek. Ancak son günlerde bu amaçla sıkça başvurduğumuz bir düğmenin aslında göründüğü kadar masum olmadığı konuşuluyor. Özellikle uzun yolculuklarda bu düşmeyi açık bırakmanın ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceği iddia ediliyor.

Neredeyse her araçta bulunan ve genellikle klima performansını artırmak için kullanılan iç hava sirkülasyonu düğmesi, sanılanın aksine ciddi bir sağlık riski taşıyor olabilir.

Uzmanlara göre, iç hava sirkülasyonu düğmesini sürekli açık tutmak klimayı daha hızlı soğutsa da, tehlikeli bir alışkanlık olabilir. Bu mod açıkken araç dışarıdan taze hava almaz; bunun yerine, aynı havayı, egzoz gazlarını ve zararlı kimyasallarla dolu havayı yeniden kabine basar. Bu yüzden aracın içinde kirli hava birikir ve solunur.

Kısa süreli maruziyet baş ağrısı ve mide bulantısına yol açabilirken, uzun vadede çok daha ciddi sağlık sorunları görülebilir. Güneş altında kalan araçlarda da plastik, kumaş ve yapıştırıcılar ısındığında formaldehit dahil toksik gazlar yayar. Uzmanlar bu nedenle, konfor uğruna iç hava sirkülasyonunu uzun süre açık bırakmanın, sağlığımızı ciddi şekilde riske attığını söylüyor.

Uzmanlar, bu gizli tehlikeden korunmanın en basit ve etkili yolunu olduğunu söylüyor.

Sıcak günlerde araca binmeden önce camları açarak kabinin havalanmasını sağlamak, ardından da klima ve havalandırmayı dış hava moduna almak sağlığınızı korumanız için en iyi seçeneğiniz.

Kısacası İç hava sirkülasyonu düğmesini sürekli açık tutmak, kirli havayı kabin içinde hapseder ve sağlığı riske atıyor. Taze hava akışı hem aracın daha hızlı serinlemesini sağlıyor hem de toksik gazların dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı bir sürüş her şeyden önemli olduğunu unutmamak gerek.

