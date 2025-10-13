onedio
Uzmanlar Öneriyor! Kışın Araç Klimasını Açmak Neden Önemli?

Oğuzhan Kaya
13.10.2025 - 14:20

Kışın gelmesi ve yurt genelinde havaların soğumasıyla herkes ısınma konusunda planlar yapmaya başladı. Tabii araç sahibiyseniz aracınızın da sıcaklığı oldukça önemli. Ancak bazı araç kullanıcıları soğuk havalarda araçlarının ısıtıcılarını açmamayı tercih ediyor. Ancak bu durum araca orta ve uzun vadede zarar verebiliyor. Peki kışın arabalarda klima açmanın faydaları neler?

Klima özellikle soğuk havalarda cam buğusunu önler.

Cam buğusunun sürekli olarak önlenmesi daha güvenli bir sürüş ve daha iyi bir görüş sağlar. Aynı zamanda sileceklere az yük bineceğinden silecek motoru ömrünü uzatır.

Kompresörün düzenli çalışması içerideki yağ dolaşımını kolaylaştırır paslanma ve conta kuruması önlenir. Uzun süre kullanılmayan klima sistemleri araca faydalı olduğu için çalışan klima daha az arıza verir.

Hava filtresini korur

Klimanın açılmasıyla düzenli hava akışı sağlandığı için hava filtresi gibi maliyetli parçaların tıkanması engellenir.

kaloriferle entegre çalışan klima hızlı ve verimli ısınma sağlar, motorun ısıtma sistemine binen yükü azaltır.

Düzenli çalışan alternatör ve elektrik bileşenler soğuk havalarda stabilitesini korur.

Klima uzun süre açılmazsa gaz sızıntıları veya mekanik arızalar meydana gelebilir. Kışın kullanım, bu tip riskleri ve bundan doğan maliyetleri azaltır.

