Uzmanlar Öneriyor! Kışın Araç Klimasını Açmak Neden Önemli?
Kışın gelmesi ve yurt genelinde havaların soğumasıyla herkes ısınma konusunda planlar yapmaya başladı. Tabii araç sahibiyseniz aracınızın da sıcaklığı oldukça önemli. Ancak bazı araç kullanıcıları soğuk havalarda araçlarının ısıtıcılarını açmamayı tercih ediyor. Ancak bu durum araca orta ve uzun vadede zarar verebiliyor. Peki kışın arabalarda klima açmanın faydaları neler?
Klima özellikle soğuk havalarda cam buğusunu önler.
Hava filtresini korur
