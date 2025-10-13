58 Yaşında '30 Kilo' Veren İmam Sırrını Açıkladı: Hayatından Bu Yiyecekleri Çıkarmış!
Yaş ilerledikçe kilo vermek zorlaşır. Kaslarda, hormonlarda ve metabolizmada meydana gelen değişimler nedeniyle çoğu kişi için kilo vermek zordur. Fakat Samsun'da yaşayan 58 yaşındaki emekli imam Sadık K. için durum böyle olmadı! Sadık K., 5 ayda tam 30 kilo vererek sağlığına kavuştu. Çevresindekilere de ilham olan Sadık K. kilo verme sürecinde nelere dikkat ettiğini tek tek anlattı.
58 yaşındaki emekli imam Sadık K. 5 ayda tam 30 kilo verdi!
Hayatından ekmeği ve şekeri çıkardı, saat 18.00'den sonra hiçbir şey yemedi!
