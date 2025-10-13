onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
58 Yaşında '30 Kilo' Veren İmam Sırrını Açıkladı: Hayatından Bu Yiyecekleri Çıkarmış!

58 Yaşında '30 Kilo' Veren İmam Sırrını Açıkladı: Hayatından Bu Yiyecekleri Çıkarmış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 10:04

Yaş ilerledikçe kilo vermek zorlaşır. Kaslarda, hormonlarda ve metabolizmada meydana gelen değişimler nedeniyle çoğu kişi için kilo vermek zordur. Fakat Samsun'da yaşayan 58 yaşındaki emekli imam Sadık K. için durum böyle olmadı! Sadık K., 5 ayda tam 30 kilo vererek sağlığına kavuştu. Çevresindekilere de ilham olan Sadık K. kilo verme sürecinde nelere dikkat ettiğini tek tek anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

58 yaşındaki emekli imam Sadık K. 5 ayda tam 30 kilo verdi!

58 yaşındaki emekli imam Sadık K. 5 ayda tam 30 kilo verdi!

150 kiloya kadar çıkan Sadık K., aşırı kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ancak onu sağlığına kavuşturan şey azmi oldu! Yaşam tarzında büyük bir değişiklik yapan Sadık K., zor olmasına rağmen 5 ayda tam 30 kilo verdi. Yıllarca imamlık yaptıktan sonra bir balıkçıda çalışmaya başlayan isim, verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

'Aşırı kilolarım vardı. Azimle ve çalışmayla bu kilolardan kurtuldum. 3 gün önce tartıldığımda 30 kilo verdiğimi gördüm, çok sevindim. Hayatımdan ekmeği ve tüm tatlıları çıkardım. Spora devam ettim. Bu şekilde azimle ve sabırla zayıfladım. Şimdi kan değerlerim düzeldi, rahat yürüyebiliyor, koşabiliyorum.'

Hayatından ekmeği ve şekeri çıkardı, saat 18.00'den sonra hiçbir şey yemedi!

Hayatından ekmeği ve şekeri çıkardı, saat 18.00'den sonra hiçbir şey yemedi!

Kilo verdikten sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Sadık K., hayatından özellikle ekmeği ve şekeri çıkardığını söylüyor. Kahvaltıda ekmek yemeyen isim, öğlenleri salata ve çorba ile besleniyor. Akşamları da genellikle ızgara şeklinde balık tüketiyor, saat 18.00'den sonra ise hiçbir şey yemiyor.

Sadık K., 'Obeziteyle mücadele etmek isteyen herkese söylüyorum: Sabretmeden, çaba göstermeden ve azim olmadan hiçbir şey olmuyor. Herkes başarabilir.' diyerek herkese ilham oluyor.

*Kilo problemlerinizde uzman isimlere danışmayı ve kendi vücudunuza uygun bir beslenme programı uygulamayı ihmal etmeyin. Bu içerik, herhangi bir öneride bulunmaz, yalnızca bireysel deneyimi aktarır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın