58 Yaşında '30 Kilo' Veren İmam Sırrını Açıkladı: Hayatından Bu Yiyecekleri Çıkarmış!

150 kiloya kadar çıkan Sadık K., aşırı kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ancak onu sağlığına kavuşturan şey azmi oldu! Yaşam tarzında büyük bir değişiklik yapan Sadık K., zor olmasına rağmen 5 ayda tam 30 kilo verdi. Yıllarca imamlık yaptıktan sonra bir balıkçıda çalışmaya başlayan isim, verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

'Aşırı kilolarım vardı. Azimle ve çalışmayla bu kilolardan kurtuldum. 3 gün önce tartıldığımda 30 kilo verdiğimi gördüm, çok sevindim. Hayatımdan ekmeği ve tüm tatlıları çıkardım. Spora devam ettim. Bu şekilde azimle ve sabırla zayıfladım. Şimdi kan değerlerim düzeldi, rahat yürüyebiliyor, koşabiliyorum.'